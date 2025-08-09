Сьогодні, 9 серпня, світ відзначає Міжнародний день коворкінгу – свято, яке з'явилося в календарі не так давно. Офіційно перший коворкінг був створений у 2005 році, однак його витоки сягають ще кінця 20 століття та перших "хакерспейсів" у Берліні.

Що відомо про перший коворкінг?

Перший офіційний коворкінг у світі було відкрито у 2005 році у Сан-Франциско. Його створив Бред Нойберг й дав назву San Francisco Coworking Space, передає 24 Канал.

Читайте також Найбагатший німець – власник Lidl: що відомо про статки мільярдера

Такий простір повинен був підтримувати свободу самостійної роботи й забезпечувати структуру та спільну роботу з іншими.

З цікавих фактів цього коворкінгу є те, що Нойберг повинен був платити 300 доларів щомісяця за користування простором 2 дні на тиждень.

Спочатку ніхто не з'являвся у коворкінгу, однак після першого місяця відкриття до Нойберга прибуває стартап-розробник Рей Бакстер, який і стає першим членом простору.

Для чого коворкінги Такі простори були створені у першу чергу для того, щоб забезпечити комфортне місце для різних категорій працівників. Йдеться про фрилансерів, стартапів, віддалених працівників та навіть невеликих підприємств. Завдяки коворкінгу людина може орендувати місце роботи на короткий термін, що не прив'язує її до місця.

Які були прототипи коворкінгу?

Однак перший офіційний коворкінг у Сан-Франциско фактично не був першим, адже до цього часу ще у 20 столітті був створений попередник коворкінгу – "хакерспейс" у Берліні.