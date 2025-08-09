Что известно о первом коворкинге?

Первый официальный коворкинг в мире был открыт в 2005 году в Сан-Франциско. Его создал Брэд Нойберг и дал название San Francisco Coworking Space, передает 24 Канал.

Читайте также Самый богатый немец – владелец Lidl: что известно о состоянии миллиардера

Такое пространство должно было поддерживать свободу самостоятельной работы и обеспечивать структуру и совместную работу с другими.

Из интересных фактов этого коворкинга является то, что Нойберг должен был платить 300 долларов ежемесячно за пользование пространством 2 дня в неделю.

Сначала никто не появлялся в коворкинге, однако после первого месяца открытия к Нойбергу прибывает стартап-разработчик Рэй Бакстер, который и становится первым членом пространства.

Для чего коворкинги для коворкинга Такие пространства были созданы в первую очередь для того, чтобы обеспечить комфортное место для различных категорий работников. Речь идет о фрилансерах, стартапов, удаленных работников и даже небольших предприятий. Благодаря коворкингу человек может арендовать место работы на короткий срок, что не привязывает его к месту.

Какие были прототипы коворкинга?

Однако первый официальный коворкинг в Сан-Франциско фактически не был первым, ведь до этого времени еще в 20 веке был создан предшественник коворкинга – "хакерспейс" в Берлине.