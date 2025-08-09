Какой человек является самым богатым в Германии?

По данным Forbes, среди немцев высшую строчку в рейтинге самых богатых занимает бизнесмен Дитер Шварц, передает 24 Канал.

Читайте также Рекламу с Сидни Суини обвинили в нацизме, за что актрису "разнесли" в интернете

Известно, что он занимает 37 место в рейтинге "The Richest People In The World 2025", а капитал составляет 41 миллиард долларов. Такое состояние Шварцу удалось накопить благодаря ритейлу.

Дело в том, что Дитер Шварц является владельцем группы компаний Schwarz, которая управляет сетями супермаркетов Lidl и Kaufland.

Кроме торговых сетей, в группу компании также входят подразделения PreZero и Schwarz Produktion. Первое подразделение занимается переработкой вторичного сырья, а второй – производством продовольственных товаров, например напитки, шоколад, мороженое и тому подобное.

Сейчас Schwarz Group считается крупнейшей европейской розничной империей, которая имеет в штате 500 тысяч работников.

Как Дитер Шварц разбогател Бизнесмен унаследовал семейный бизнес от отца, Йозефа Шварца. Он в 1930 году стал партнером оптовых фруктов – компании Suedfruechte Grosshandel Lidl & Co. С этого и началась бизнес-деятельность Шварцев, приведшая к богатству.

Кто входит в список самых богатых в мире?

В рейтинге самых богатых насчитывается около 770 миллиардеров. Поэтому, в список первых входят:

Бернар Арно (Франция) – состояние 178 миллиардов долларов,

Амансио Ортега (Испания) – состояние 124 миллиардов долларов,

Дитер Шварц (Германия) – 41 миллиард долларов,

Марк Матешиц (Австрия) – 40,6 миллиарда долларов,

Джованни Ферреро (Италия) – 38,2 миллиарда долларов.

Обратите внимание! В рейтинге есть также и самые богатые украинцы, в частности Ринат Ахметов с состоянием в 7,9 миллиарда долларов, Виктор Пинчук (3,2 миллиарда долларов), Петр Порошенко (1,8 миллиарда долларов) и другие.