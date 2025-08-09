Яка людина є найбагатшою в Німеччині?

За даними Forbes, серед німців найвищу сходинку у рейтингу найбагатших займає бізнесмен Дітер Шварц, передає 24 Канал.

Читайте також Рекламу з Сідні Свіні звинуватили у нацизмі, за що акторку "рознесли" в інтернеті

Відомо, що він займає 37 місце у рейтингу "The Richest People In The World 2025", а капітал складає 41 мільярд доларів. Такі статки Шварцу вдалося накопичити завдяки ритейлу.

Річ у тім, що Дітер Шварц є власником групи компаній Schwarz, яка керує мережами супермаркетів Lidl та Kaufland.

Крім торгових мереж, у групу компанії також входять підрозділи PreZero та Schwarz Produktion. Перший підрозділ займається переробкою вторинної сировини, а другий – виробництвом продовольчих товарів, як-от напої, шоколад, морозиво тощо.

Нині Schwarz Group вважається найбільшою європейською роздрібною імперією, яка має у штаті 500 тисяч працівників.

Як Дітер Шварц розбагатів Бізнесмен успадкував родинний бізнес від батька, Йозефа Шварца. Він у 1930 році став партнером гуртових фруктів – компанії Suedfruechte Grosshandel Lidl & Co. З цього і почалася бізнес-діяльність Шварців, що призвела до багатства.

Хто входить до списку найбагатших у світі?

У рейтингу найбагатших налічується близько 770 мільярдерів. Відтак, у списку перших входять:

Бернар Арно (Франція) – статки 178 мільярдів доларів,

Амансіо Ортега (Іспанія) – статки 124 мільярдів доларів,

Дітер Шварц (Німеччина) – 41 мільярд доларів,

Марк Матешиц (Австрія) – 40,6 мільярда доларів,

Джованні Ферреро (Італія) – 38,2 мільярда доларів.

Зверніть увагу! У рейтингу є також і найбагатші українці, зокрема Рінат Ахметов зі статками у 7,9 мільярда доларів, Віктор Пінчук (3,2 мільярда доларів), Петро Порошенко (1,8 мільярда доларів) та інші.