Украина запускает цифровой контроль вместо давления на бизнес: правительство анонсировало новые решения

Правительство приняло ряд решений, направленных на дерегуляцию экономики, уменьшение давления на бизнес и развитие оборонной промышленности.

Проверки – только для рисковых?

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, передает 24 Канал. По ее словам, государство не будет препятствовать тем предприятиям, которые работают честно.

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С 24 июля налоговая и таможня ограничат проверки для предприятий с низкой степенью риска. В фокусе остаются только отрасли с повышенным риском, например, торговля подакцизными товарами.

Заметьте. Также правительство готовит изменения в Уголовный процессуальный кодекс. Если их примут, новые дела против бизнеса смогут открывать только Генпрокурор или руководители областных прокуратур.

Вместо давления – цифровой контроль?

В течение месяца Госрегуляторная служба должна вместе с профильными министерствами подать предложения по дерегуляции и отмене лишних разрешительных документов. Отдельная задача – возвращение активов, находящихся под санкциями, в государственную собственность для финансирования армии и восстановления.

"Мы запустим цифровую систему контроля, а эффективность решений пересматривать ежеквартально", - отметила премьер.

Поддержка вооружения украинского производства?

Правительство также одобрило запуск нового грантового конкурса в рамках инициативы Brave1, который позволит масштабировать производство взрывчатых веществ внутри страны. Проект реализуется в партнерстве с Минцифрой.

"От оборудования до химии – все должно производиться в Украине, системно и в достаточных объемах", – отметила Свириденко.

По ее словам, государство поддерживает те компании, которые реально влияют на обороноспособность страны. В рамках Brave1 уже профинансировано более 560 defense tech-проектов на сумму более 2,2 миллиарда гривен.

Новый конкурс предусматривает техническую экспертизу со стороны силовиков, испытания продукции и прозрачную конкурсную процедуру. Все детали вскоре обнародует Минцифра.