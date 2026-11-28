Собственный бизнес, уплата налогов и даже создание рабочих мест не гарантируют предпринимателю защиты от мобилизации. Статус ФЛП сам по себе не дает права на отсрочку или бронирование. В то же время предприниматель может воспользоваться законными основаниями для отсрочки, если соответствует установленным условиям.

Освобождает ли статус ФЛП от мобилизации с 1 декабря

С 1 декабря 2026 года физические лица – предприниматели подлежат призыву на общих основаниях, поскольку украинское законодательство не предоставляет отдельного иммунитета исключительно в связи со статусом предпринимателя. Уплата налогов или создание рабочих мест автоматически не освобождают от службы, о чем свидетельствуют нормы Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Статья 23 профильного Закона № 3543-XII четко определяет исчерпывающий перечень лиц, имеющих право на отсрочку. Среди забронированных работников, студентов или лиц с инвалидностью нет ни одного упоминания о предпринимателях. Хотя закон и допускает льготы для отдельных категорий граждан в соответствии с другими актами, сам по себе зарегистрированный ФЛП рассматривается военкоматами как обычный военнообязанный гражданин.

При каких условиях предприниматель может получить законную отсрочку

Хотя предпринимательская деятельность не дает защиты, владелец бизнеса имеет право на отсрочку на общих человеческих основаниях, прописанных в статье 23 закона. Речь идет о социальных, медицинских или семейных обстоятельствах, которые не зависят от формы занятости гражданина.

Среди наиболее распространенных законных оснований для отсрочки предпринимателя остаются:

инвалидность любой группы или временная негодность по решению ВВК сроком на 6–12 месяцев;

содержание трех и более несовершеннолетних детей (при условии отсутствия задолженности по алиментам более трех месяцев);

воспитание ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

постоянный уход за тяжелобольной супругой, супругом, ребенком или родителями при наличии надлежащего документального подтверждения;

получение образования по дневной или дуальной форме обучения при четко определенных условиях последовательности уровней.

Как работает процедура бронирования и защитит ли она частный бизнес

Распространенное мнение о том, что бизнес можно "забронировать от мобилизации" автоматически, является абсолютным заблуждением. Статья 25 Закона № 3543-XII закрепляет: бронирование действует исключительно для работников органов власти, предприятий с мобилизационными задачами или компаний, признанных критически важными для армии, экономики и жизнедеятельности страны. Даже статус конечного бенефициарного владельца защищает только в том случае, если предприятие официально признано критически важным по критериям Кабинета Министров.

Кроме того, бронирование требует безупречного порядка в военных документах. Если у сотрудника предприятия оборонного комплекса имеются устаревшие или ненадлежащим образом оформленные данные в военном билете, факт подачи заявления на бронирование не избавит от штрафов и ответственности за нарушение правил учета. Любые предложения оформить платную "налоговую отсрочку" для ФЛП являются противозаконными махинациями.

Что необходимо сделать для оформления отсрочки

Проверкой и предоставлением отсрочки занимаются территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Часть девятая статьи 23 закона также позволяет оформлять отсрочку через Единый государственный реестр призывников на основе цифровых данных других реестров, где строго контролируется, чтобы право на отсрочку не оформили несколько человек одновременно.

Если у предпринимателя есть законная причина не служить, необходимо действовать по четкому алгоритму:

Определить конкретный пункт статьи 23, подтверждающий право на отсрочку. Собрать официальный пакет документов (свидетельства о рождении детей, заключения МСЭК/ВВК, документы об уходе). Обновить личные данные в военном реестре. Подать заявление с приложениями в ТЦК и обязательно получить подтверждение о получении. В случае необоснованного отказа – официально обжаловать решение комиссии в судебном порядке.

Какие решения предшествовали развенчанию мифов о "налоговой брони"

Вопрос о бронировании частного сектора неоднократно вызывал горячие дискуссии между бизнесом и государством. Экономические круги предлагали различные модели так называемого экономического бронирования, которые основывались бы на уровне уплаченных налогов или размере официального дохода предпринимателя.

Впрочем, законодатели оставили мобилизационные правила неизменными для всех частных предпринимателей, чтобы сохранить баланс комплектования войск. Таким образом, статус предпринимателя остается чисто коммерческой категорией и не дает никаких преимуществ при прохождении военно-медицинской комиссии или распределении по подразделениям ВСУ.

К слову, на время военного положения в Украине объявлена всеобщая мобилизация. Но украинские предприятия имеют возможность бронировать работников. Однако на данный момент украинское законодательство не предусматривает возможности бронирования ФЛП.