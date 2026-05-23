Изменения в данных для ФЛП: где обновить информацию и как правильно это сделать

Изменить информацию о ФЛП можно онлайн и офлайн. Все зависит от возможностей предпринимателя, а при необходимости разрешается также отправить документы по почте.

Где и что именно можно изменить для данных ФЛП?

О том, что нужно сделать, чтобы обновить данные предпринимателя, рассказал налоговый консультант Михаил Смокович на своем канале в YouTube.

По словам адвоката для того, чтобы внести изменения в информацию о предприятии можно обращаться в ЦНАП, а можно – сделать все через Дию, онлайн.

В частности через Дию можно изменить:

КВЭДы;

контактные данные, которые есть в Государственном реестре;

адрес регистрации предпринимателя.

Важно, что изменить данные в мобильном приложении не получится. Для обновления информации нужно воспользоваться веб-версией. То есть нужно найти портал государственных услуг через поисковик и только тогда по последовательным действиям выполнить обновление данных.

Алгоритм действий для изменения данных о ФЛП:

переходим на вебсервис Дии; далее нужно войти в кабинет; пройти регистрацию, если раньше не заходили; далее когда система впустит в кабинет, нужно выбрать раздел "Все услуги"; найти и выбрать "внесение изменений о ФЛП"; далее – подать заявление; когда откроется следующее окно, там будет вся информация о ФЛП и отдельные кнопки "Редактировать" к каждому из разделов.

После этого предприниматель меняет необходимую информацию и фактически все готово.

Также как отмечают на сайте Дии, изменение контактной информации или КВЭДов является бесплатным. Зато за изменение ФИО или адреса места регистрации надо платить админсбор – 250 гривен.

На ресурсе отмечают, что менять номер налогоплательщика или паспортные данные нужно через обращение в ЦНАП. А покровную инструкцию в частности советуют просматривать в видео.

Как изменить информацию о ФЛП через ЦНАП?

На сайте госуслуг объясняют, что для изменения информации о бизнесе через ЦНАП алгоритм действий будет немного отличаться.

Так, нужно подать заявление в Центр предоставления административных услуг или в исполком городского совета без привязки к задекларированному месту жительства или адресу регистрации ФЛП.

Для изменений в номер налогоплательщика надо дополнительно подать копию справки изменение РНУКПП.

Если предприниматель меняет паспортные данные – надо также предоставить ксерокопии первой страницы.

При условии, когда предприниматель не имеет возможности лично обратиться в ЦНАП, есть другой вариант подачи документов. Так, заявление и необходимые копии надо отправить по почте. Но перед отправкой обязательно нужно заверить подпись – нотариально.

Что еще нужно знать о правилах для ФЛП?

Всем предпринимателям важно вовремя платить налоги. В частности речь идет о едином сборе и военном. Если налоговая обнаружит просроченный платеж, или предприниматель вообще не платил – могут выписать штраф. В то же время проверки налоговых сейчас более автоматизированы. Так, удается находить даже незначительные несоответствия в декларациях предпринимателей.

Также украинские предприниматели раньше больше пользовались упрощенкой. То есть именно такой вариант налогообложения был более простым для ведения бизнеса. Сейчас же лучше переходить на общую систему налогообложения, ведь там меньше рисков и есть свои плюсы. Например, нет лимитов дохода, а налоги уплачиваются с доходов, а не оборотов.