Обойдутся без йогурта: Danone выходит с рынка России

Компания Danone завершила продажу своих активов и окончательно выходит с рынка России. Такое решение приняли на третий год после начала большой войны.

Danone выходит из России

Французская компания завершила продажу своих активов на территории России, в которой было реализовано около 5% мировых продаж компании.

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Danone работал в России около 30 лет.

Danone сегодня объявил, что завершил продажу своей деятельности EDP в России компании Vamin R LLC после получения необходимых разрешений российских регуляторов, как было объявлено в пресс-релизе от 22 марта,

– написали в компании.

Danone заявил о прекращении инвестиционных проектов в России еще 6 марта 2022 года.

Иностранцы все чаще открывают бизнес в Украине

С 2022 года чаще всего бизнес в Украине создают иностранцы. За почти 3 года войны ими было создано более 2,6 тысячи компаний. А в целом деньги в страну инвестировали граждане из 100 стран мира.

Статистика такова: