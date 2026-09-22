Владелец логистической компании предупредил об изменении цен: что будет с продуктами и лекарствами

Российские удары по складской и логистической инфраструктуре сказываются на маршрутах доставки товаров в Украине. В то же время оснований ожидать дефицита продуктов или лекарств нет, хотя расходы на перевозку могут вырасти.

Будет ли дефицит продуктов и лекарств

Бизнес испытывает проблемы из-за атак России на склады, однако проблем с продовольствием пока не ожидается. Об этом рассказал соучредитель логистической компании Berger Cargo Валерий Барановский, пишет NV.

По словам предпринимателя, торговые сети продолжают работать, а логистический сектор постепенно перестраивает привычные маршруты.

Но я уверен – судя по тому, что вижу, – никакого дефицита вообще не будет. Я в него не верю. Никакого голода не будет. В магазинах все будет. Цены немного изменятся – это да,

– сказал он.

Барановский отметил, что компаниям приходится адаптироваться к новым условиям и искать альтернативные способы доставки. То есть главным последствием для потребителей может стать не нехватка товаров, а их постепенное подорожание.

Отдельно стоит упомянуть ситуацию с фармацевтической продукцией. Россия продолжает наносить удары по складской инфраструктуре, в частности по объектам, где хранятся лекарственные средства. Из-за этого фармацевтическим компаниям придется корректировать логистику и, при необходимости, использовать другие маршруты.

Возможно, их будут доставлять другими путями, но они однозначно будут,

– сказал Барановский.

Насколько могут вырасти цены

Изменение маршрутов и увеличение расстояний перевозок напрямую влияют на себестоимость логистики. Если компаниям приходится выбирать более длинные пути или использовать дополнительные транспортные ресурсы, это в конечном итоге может отразиться и на цене товаров.

По оценке руководителя Berger Cargo, сама логистическая составляющая может подорожать примерно на 10%. На нее также будут влиять инфляция, расходы бизнеса, ситуация с поставками и конкретные маршруты.

Таким образом, на данный момент логистический бизнес не видит предпосылок для массового исчезновения продуктов или лекарств из магазинов. Основное изменение, с которым могут столкнуться потребители, – постепенный рост цен из-за более дорогой и сложной доставки.

К слову, министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий также считает, что Украине не грозит дефицит продуктов. Все потому, что украинский агросектор производит более чем достаточно базовых продуктов.

В то же время из-за постоянного российского террора украинские торговые сети экстренно перестраивают логистику, отказываясь от классического накопления товаров на больших складах. Правительство даже передало ритейлерам закрытый список безопасных помещений для перемещения запасов.