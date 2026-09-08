Украинцы массово запасаются продуктами: известный маркетплейс показал, что спрос вырос в 2 раза

Украинцы стали заметно чаще заказывать через Интернет продукты, которые можно хранить в течение длительного времени. За последний месяц спрос на такие товары существенно вырос, а вместе с количеством заказов увеличились и расходы покупателей.

Крупы стали лидерами по росту спроса

На фоне слухов о дефиците продуктов украинцы наиболее заметно увеличили онлайн-заказы на крупы. Об этом свидетельствуют данные маркетплейса Prom, которые приводит Dilo.ua.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их покупают более чем в 2,2 раза чаще. При этом покупатели стали тратить на такие заказы больше.

Средний чек достиг 529 гривен, что на 35% больше, чем в прошлом году. Чаще всего в корзину попадают:

овсяная крупа;

гречка;

пшеничная крупа;

рис.

Консервы также покупают значительно активнее

Еще одна категория, спрос на которую существенно вырос, – консервы. Количество заказов увеличилось в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средний чек в этой категории вырос почти на треть и сейчас составляет 870 гривен.

Среди товаров, которые чаще всего выбирают покупатели:

Тунец; Томатная паста; Сардины в томатном соусе; Тушеное мясо; Готовые мясные продукты.

Как вырос спрос на муку, масло и продукты быстрого приготовления

Заметно вырос и спрос на муку. Количество заказов увеличилось почти в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом. В среднем покупатели тратят на такую покупку 574 гривны. Чаще всего заказывают традиционную пшеничную муку высшего и первого сортов.

Растительное масло украинцы также стали заказывать активнее. За год количество заказов увеличилось на 41%. При этом средний чек практически не изменился и составляет 736 гривен.

Помимо привычного подсолнечного масла, покупатели заказывают и рапсовое. Причем спрос наблюдается не только на большие емкости: масло нередко покупают сразу ящиками.

Наименьший рост среди основных категорий продемонстрировали сублимированные продукты и еда быстрого приготовления:

количество заказов здесь увеличилось на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средний чек составляет 704 гривны.

Одним из самых популярных товаров в этой категории остается вермишель быстрого приготовления.

К слову, мировые цены на продукты выросли до рекордного уровня за последние 10 лет. Главными причинами скачка стали атаки на портовую инфраструктуру Черного моря и экстремальная жара из-за климатических аномалий.

Цены на пшеницу подскочили до трехлетнего максимума из-за блокировки экспорта и обстрелов судов в Черном море. Параллельно фьючерсы на сахар и какао выросли почти на 20% вследствие засухи и жары.