Крупи стали лідерами за зростанням попиту

На тлі чуток про дефіцит продуктів найпомітніше українці збільшили онлайн-замовлення круп. Про це свідчать дані маркетплейсу Prom, які наводить Dilo.ua.

Якщо порівнювати з аналогічним періодом минулого року, їх купують у понад 2,2 раза частіше. Водночас покупці стали витрачати на такі замовлення більше.

Середній чек досягну 529 гривень, що на 35% більше, ніж торік. Найчастіше до кошика потрапляють:

вівсяна крупа;

гречка;

пшенична крупа;

рис.

Консерви також купують значно активніше

Ще одна категорія, яка суттєво додала в попиті, – консерви. Кількість замовлень зросла у 1,7 раза порівняно з аналогічним періодом минулого року. Середній чек у цій категорії збільшився майже на третину і зараз становить 870 гривень.

Серед товарів, які найчастіше обирають покупці:

Тунець; Томатна паста; Кілька в томатному соусі; Тушковане м'ясо; Готові м'ясні продукти.

Як зріс попит на борошно, олію та їжу швидкого приготування

Помітно зріс і попит на борошно. Кількість замовлень збільшилася майже у 1,5 раза проти минулого року. У середньому покупці витрачають на таку покупку 574 гривень. Найчастіше замовляють традиційне пшеничне борошно вищого та першого ґатунків.

Рослинну олію українці також стали замовляти активніше. За рік кількість замовлень збільшилася на 41%. При цьому середній чек практично не змінився і становить 736 гривень.

Окрім звичної соняшникової олії, покупці замовляють і ріпакову. Причому попит є не лише на великі ємності: олію нерідко купують одразу ящиками.

Найскромніше зростання серед основних категорій показали сублімовані продукти та їжа швидкого приготування:

Кількість замовлень тут збільшилася на 27% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Середній чек становить 704 гривень.

Одним із найпопулярніших товарів у цій категорії залишається вермішель швидкого приготування.

До слова, світові ціни на продукти рекордно зросли за 10 років. Головними причинами стрибка стали атаки на портову інфраструктуру Чорного моря та екстремальна спека через кліматичні аномалії.

Ціни на пшеницю підскочили до трирічного максимуму через блокування експорту та обстріли суден у Чорному морі. Паралельно ф'ючерси на цукор і какао зросли майже на 20% внаслідок посухи та спеки.