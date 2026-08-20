Закроются ли "Сильпо" и "АТБ": власти рассказали, что будет с продуктами в Украине

Российские удары по распределительным центрам больших торговых сетей нанесли значительный ущерб и вынудили ритейлеров перестраивать логистику. Из-за этого покупатели могут временно не найти часть привычных товаров на полках.

Хватит ли украинцам продуктов

Украинцев заверили, что риска физического дефицита основных продуктов пока нет. Об этом сообщил министр аграрной политики Тарас Высоцкий во время брифинга, пишет УНИАН.

На сегодняшний день имеющихся мощностей по производству продукции в Украине более чем достаточно для того, чтобы покрыть внутреннее потребление по каждому из основных продуктов. Сложность заключается в том, что действительно могут возникать краткосрочные перебои с доставкой, поскольку приходится менять логистику. Форма меняется, в том числе в сторону максимально прямой развозки,

– рассказал Высоцкий.

То есть главная проблема сейчас заключается не в отсутствии самой продукции, а в том, как быстро доставить ее от производителя до конкретного магазина после потери части складской инфраструктуры.

Почему покупатели ожидают в магазинах

Наиболее заметным изменением для потребителей может стать не пустая полка, а меньший выбор товаров. Министр пояснил, что после атак компаниям нужно время, чтобы перераспределить запасы и перестроить маршруты доставки.

Существует ли угроза того, что в принципе возникнет физический дефицит продукции? Такой угрозы нет. Есть ли вероятность, что ассортимент может быть сокращен? Да, такая вероятность есть. Но в то же время продукция все равно будет доступна в каждом населенном пункте в той или иной форме. Может быть краткосрочное отсутствие такого широкого выбора, к которому привыкли потребители,

– объясняет министр.

При этом полного прекращения продажи продуктов не ожидается. Также на данный момент определить конкретную категорию продукции, которая пострадала больше всего, невозможно, поскольку в распределительном центре могли находиться различные товары.

"Фора", Novus, VARUS и "Сильпо": что известно об обстрелах складов супермаркетов

Россия продолжает обстреливать склады украинского бизнеса. О подобных событиях сообщила компания "Фора". Там рассказали, что Россия вновь совершила атаку на логистику – пострадал склад в Мартусовке Киевской области, где хранилась свежая продукция.

Кроме того, в результате вражеского удара было повреждено складское помещение логистического партнера сети VARUS, расположенное в Борисполе. В частности, в нем хранилась часть товарных запасов сети. Об этом сообщили в компании 20 августа.

Также логистический центр NOVUS подвергся нескольким прямым ракетным попаданиям в ночь на 5 августа. Тогда враг выпустил 28 ракет и 115 ударных дронов по Киеву и области. В тот же день массированный российский обстрел привел к гибели сотрудников сети супермаркетов "Сильпо". В результате атаки на распределительных центрах компании возникли пожары.