Об этом рассказал основатель батальона БПЛА 68-й бригады "Шершни Довбуша" Андрей Онистрат.

К чему стоит готовиться зимой?

Онистрат прогнозирует сложную зиму для Украины из-за возможных ударов России по энергетической инфраструктуре.

По его словам, защитить украинские ТЭС от обстрелов практически невозможно.

Их развалят в ноябре, может, в октябре,

– заявил Онистрат.

Он также посоветовал украинцам заранее позаботиться об автономных источниках питания – генераторах, инверторах и солнечных панелях.

Самыми сложными месяцами, по его мнению, могут стать ноябрь и декабрь, тогда как в январе ситуация может несколько улучшиться.

Онистрат также отметил, что самыми сложными месяцами могут стать ноябрь и декабрь, тогда как в январе ситуация, по его прогнозу, может несколько улучшиться.

В то же время он подчеркнул, что многое будет зависеть от температуры зимой, ведь сильные морозы могут существенно осложнить ситуацию.

Напомним, что командир батальона беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й ОШБр Юрий Федоренко также предупредил, что зима в этом году будет очень сложной.

Он призвал украинцев объединиться, собрать определенную сумму денег и установить в своих подъездах дополнительные аккумуляторы, купить электрогенератор.

Это нужно сделать уже сегодня. А также сформировать определенный запас топлива, генератор, аккумуляторы, запас воды.

По его словам, такая подготовка поможет легче пережить сложный период и не оказаться в ситуации, когда во время сильных холодов необходимого оборудования уже не будет в наличии.