Об этом в эфире 24 Канала заявил командир батальона беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й ОШБр Юрий Федоренко, отметив, что в настоящее время мы сосредоточены на ценах на топливо и продукты. ВОТ та повестка дня, которой сейчас живет украинское государство.

Этим нужно заняться уже сейчас: Федоренко обратился к украинцам

К сожалению, мы видим, что на уровне государства и территориальных общин подготовка к зиме идет достаточно активно. Но без раскрытия деталей, для того чтобы обеспечить автономность отдельных объектов теплогенерации, электрогенерации и тех объектов критической инфраструктуры, которые необходимы, чтобы пережить эту зиму.

Но может ли в таких условиях у государства хватить средств и в целом производственных мощностей, рабочей силы, которые могли бы полностью подготовить нас к отопительному периоду? Очевидно, что сделать это на все 100% невозможно,

– подчеркнул военный.

Он призвал украинцев объединиться, собрать определенную сумму денег и установить в своих подъездах дополнительные аккумуляторы, купить электрогенератор. Это нужно сделать уже сегодня. А также сформировать определенный запас топлива, генератор, аккумуляторы, запас воды.

"Если у вас подвал советского образца, позаботьтесь о том, чтобы его прибрать, пока есть тепло, поставить скамейки, сформировать запас воды. Очень важно, чтобы когда поступает оповещение на централизованном уровне, когда Верховный главнокомандующий говорит, что по Украине будут наносить удары, – не пренебрегайте правилами безопасности и спускайтесь в укрытия", – добавил Юрий Федоренко.

Командир "Ахиллеса" призвал украинцев готовиться к зиме: смотрите видео

Как вести себя во время массированных ударов

В последнее время ракеты прилетают настолько быстро, что от момента объявления воздушной тревоги до первых попаданий проходит всего 1–2 минуты. Уже были случаи, когда людей, которые не успевали добежать до укрытия, просто убивало на улице.

Следует понимать, что бывают случайные удары, когда разведка не предусмотрена. Это когда противник использует две-три ракеты. А бывают и массированные атаки. Когда они происходят, то в средствах массовой информации, в частности Верховный главнокомандующий, подчеркивает, что Россия планирует такой удар.

Даже российские пропагандисты очень возмущаются тем, что Украина знает, почему это так. Но это факт. В условиях цифровизации доступ к такой информации есть. Поэтому если есть угроза массированных ударов – это автоматическая опция, которая говорит о том, что бери матрас и беги к ближайшему укрытию,

– подчеркнул Юрий Федоренко.

Гораздо сложнее в подобной ситуации не для тыловых городов, а для людей, проживающих в прифронтовых городах, потому что здесь в дополнение к баллистическим ракетам еще добавляются управляемые авиабомбы. Они прилетают с такой скоростью, что сначала наносится удар, а потом звучит сирена воздушной тревоги.

"Поэтому нельзя на 100% находиться в зоне безопасности. Это невозможно. Но можно принять меры, объединив усилия, которые повысят шансы на выживание. Это нужно делать уже сегодня", – подчеркнул военный.

И если мы будем максимально сплочены, подготовимся к тем угрозам, которые нас ждут, тогда мы переживем зиму гораздо легче. Но гораздо хуже, когда мы не готовимся и потом начинаем искать генератор, когда на улице минус 20, а на складах их нет. Поэтому нужно делать выводы и двигаться дальше.