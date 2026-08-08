Про це 24 Каналу наголосив командир батальйону безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ї ОШБр Юрій Федоренко, зауваживши, що наразі ми зосереджені на цінах на пальне та на продукти. Це той порядок денний, яким зараз живе українська держава.

Цим потрібно зайнятися вже зараз: Федоренко звернувся до українців

На жаль, ми бачимо, що на рівні держави та територіальних громад приготування до зими йде достатньо активно. Але без розкриття деталей, для того щоб забезпечити автономність окремих об'єктів теплогенерації, електрогенерації і тих об'єктів критичної інфраструктури, які необхідні, щоб пережити цю зиму.

Але чи може в таких умовах бути достатньо коштів у держави й загалом виробничих спроможностей, робочих рук, які б могли повністю підготувати нас до опалювального періоду? Очевидно, що це зробити на всі 100% неможливо,

– наголосив військовий.

Він закликав українців акумулюватися між собою, зібрати певну суму грошей і поставити у своїх під'їздах додаткові електробатареї, купити електрогенератор. Це треба зробити вже сьогодні. А також сформувати певний запас палива, генератор, електробатареї, запас води.

"Якщо у вас підвал радянського зразка, подбайте про те, щоб його прибрати, доки є тепла, поставити лавочки, сформувати запас води. Дуже важливо, щоб коли йде оповіщення на централізованому рівні, коли Верховний головнокомандувач каже, що по Україні наноситимуть удари – не нехтуйте правилами безпеки й спускайтеся до укриттів", – додав Юрій Федоренко.

Командир "Ахіллесу" закликав українців готуватися до зими: дивіться відео

Як поводитися під час масованих ударів

Останнім часом балістика прилітає настільки швидко, що від часу повітряної тривоги до перших прильотів проходить лише 1–2 хвилини. Уже були випадки, коли людей, які не добігали до укриття, просто вбивало на вулиці.

Варто розуміти, що є випадкові удари, коли розвідка не передбачена. Це коли противник використовує дві-три ракети. А є масовані атаки. Коли вони відбуваються, то у засобах масової інформації, зокрема Верховний головнокомандувач робить акцент на тому, що Росія планує такий удар.

Навіть російські пропагандисти дуже обурюються, що Україна про це знає. Але це факт. В умовах цифровізації доступ до такої інформації є. Тому якщо є загроза масованих ударів – це автоматична опція, яка каже про те, що бери матрац й рухайся до найближчого укриття,

– наголосив Юрій Федоренко.

Набагато складніше в подібній ситуації не для тилових міст, а людям, які проживають у прифронтових містах, тому що тут додатково до балістичних ракет ще додаються керовані авіабомби. Вони прилітають з такою швидкістю, що спочатку йде удар, потім – сирена повітряної тривоги.

"Тому не можна на 100% бути в зоні безпеки. Це неможливо. Але можливо здійснити ті заходи, об'єднавши зусилля, які підвищать шанси вижити. Це потрібно робити вже сьогодні", – підкреслив військовий.

І якщо ми будемо максимально згуртовані, приготуємося до тих загроз, які нас чекають, тоді ми пройдемо зиму набагато легше. Але набагато гірше, коли ми не готуємося і потім приходимо до пошуку генератора, коли на вулиці мінус 20 і на складах їх немає. Тому треба робити висновки та рухатися далі.