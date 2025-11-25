На оборонпром ЕС выделили 1,5 миллиарда евро: сколько пойдет на поддержку Украины

Из-за опасений вторжения России в ЕС блок планирует укрепить оборонную промышленность. Для этого разработали программу EDIP, в которой также предусмотрено финансирование для Украины.

Что известно о новой программе для обороны ЕС?

Европейский парламент одобрил схему финансирования оборонных инвестиций в размере 1,5 миллиарда евро, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Европейская программа оборонной промышленности (EDIP) имеет целью усилить обороноспособность континента и оптимизировать производство. Это стало частью более широкой программы перевооружения Европы, вызванной опасением относительно России после ее вторжения в Украину в 2022 году.

Для обеспечения финансирования по этой схеме, которая действует до 2027 года, не менее 65% стоимости компонентов оборонной продукции должны происходить из ЕС или стран-партнеров. В целом EDIP будет использован для:

укрепления оборонной промышленности ЕС;

стимулирования совместных закупок и производства;

увеличения поддержки Украины со стороны ЕС.

Правительства долго спорили о праве на участие и других вопросах, связанных с EDIP. Франция настаивала на строгих правилах "покупай европейское" для стимулирования европейской промышленности. А такие страны, как Нидерланды, выступали за большую гибкость в покупке оружия у США, Великобритании и других стран.

EDIP впервые создает Инструмент поддержки Украины, который должен поощрять государства-члены к сотрудничеству с украинскими производителями, совместного планирования обороны и закупок оборонной продукции в Украине.

Обратите внимание! Программа имеет бюджет 1,5 миллиарда евро на период 2025 – 2027 годы. Из них 300 миллионов евро предусмотрено для поддержки оборонной промышленности Украины.

Что известно об оборонной промышленности Украины?