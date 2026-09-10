Для ФЛП готовятся изменения, ведь на кону стоит более 1 миллиарда евро: что может измениться

Украинских предпринимателей могут ожидать изменения в администрировании НДС, а вместе с ними – новые правила для бизнеса и финансового сектора. Правительство уже передало в Верховную Раду четыре законопроекта.

Что предлагается изменить для ФЛП

Пакет законопроектов является частью договоренностей Украины с ЕС и МВФ. От его выполнения зависит получение третьего транша макрофинансовой помощи от Евросоюза в размере 1,45 миллиарда евро, сообщает Министерство финансов.

Премьер-министр Сергей Корецкий объяснил предложенные изменения так:

Во-первых, это упрощение администрирования НДС для ФЛП. Также будет повышен порог для внеплановых проверок в отношении бюджетного возмещения и отрицательного значения НДС – со 100 тысяч до 1 миллиона гривен. Второе. Правила трансфертного ценообразования привести в соответствие со стандартами ОЭСР и ЕС. Третье. Для рынков капитала предлагается объединить ключевые институты в холдинговую структуру и предусмотреть привлечение международного стратегического инвестора через открытый конкурс. Четвертое. Об повышении эффективности ВАКС путем введения единоличного рассмотрения гражданских дел о признании активов необоснованными и взыскании их в доход государства, а также административных дел о применении санкций

В целом речь идет не только об отдельных изменениях для предпринимателей или финансового сектора. Правительство связывает принятие этих законодательных инициатив с выполнением международных соглашений и привлечением значительного внешнего финансирования.

Когда может быть введен НДС для ФЛП

Верховная Рада должна принять соответствующий законопроект до конца апреля 2027 года. После принятия документа новые правила должны вступить в силу с 1 января 2028 года, то есть на год позже, чем предполагалось ранее.

В документе отмечается, что Украина уже подтвердила намерение отменить освобождение от НДС для предпринимателей, работающих по упрощенной системе налогообложения.

Напомним, что изначально предлагалось ввести обязательную уплату НДС для ФЛП с годовым доходом свыше 1 миллиона гривен, однако однако позже этот порог планировали повысить до 4 миллионов. В настоящее время предприниматели третьей группы могут самостоятельно выбирать одну из моделей – 5% единого налога без НДС или 3% единого налога с уплатой НДС.