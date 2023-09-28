Немецко-японская DMG Mori собирает станки для ВПК оккупантов: компания лгала о выходе из России

Известная международная компания продолжает поставлять оборудование россиянам. Наиболее цинично то, что в офисе DMG Mori отлично знают, что помогают россиянам воевать против Украины.

DMG Mori продолжает работать в России

Як повідомляють російські ЗМІ, DMG Mori продовжує активно працювати на російський ринок. Повномасштабна війна окупантів проти України не стає на заваді бажанню заробити.

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Интересно, что в 2015 году немецко-японская компания открыла свой завод в Ульяновске, несмотря на санкции ЕС. Здесь компания производит станки, которые предназначаются для военной промышленности россиян.

В марте 2022 года DMG Mori объявила о выходе из России и прекращении деятельности на территории агрессора. Впрочем, претворять заявления в реальность никто не собирался. 20 сентября 2023 г. Украина внесла DMG Mori в список спонсоров войны.

DMG Mori продолжает работать в России, просто формально сменив владельца. Доходы упали вдвое, но они есть. С начала полномасштабного вторжения завод собрал не менее 200 станков. В офисе компании осознают, для кого и зачем производят оборудование.

Управляет заводом, как и до 24 февраля 2022 года, сотрудник немецкого подразделения DMG Mori Андрей Соколов. Его семья живет в Берлине и сменила фамилию на Голдман. В интервью немецкой печати жена Андрея Наталья утверждала, что они в оппозиции к Путину и против войны.