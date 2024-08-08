Более 400 миллионов долларов за подписку: The New York Times приумножил прибыль за квартал

Американский The New York Times смог приумножить свои доходы второго квартала. Доход от подписки вырос до рекордных 439 миллионов долларов.

Доходы The New York Times

Ранее максимальный доход от предоплаты был зафиксирован в четвертом квартале 2023 года – 430 миллионов долларов.

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В издании можно найти:

оригинальный контент;

статьи о стиле жизни;

рецепты.

Сейчас предоплата составляет начальную ставку 4 доллара за каждые четыре недели в течение шести месяцев. Далее она повышается до 25 долларов в месяц.

Общий доход компании во втором квартале составил 625,1 миллиона долларов. Зато рекламный доход вырос на 1,2% до 119,2 миллиона долларов за второй квартал.

В 2023 году The New York Times сообщила о росте доходов на 5,8% по сравнению с предыдущим годом, достигнув 2,42 миллиарда долларов.