В популярной сети магазинов игрушек разоблачили уклонение от налогов: какой будет штраф
- Сеть магазинов детских игрушек использовала схемы уклонения от налогов, такие как псевдочеки и неоформленные работники.
- Компания должна уплатить штраф на сумму почти 6 миллионов гривен за уклонение от налогов.
Многочисленные схемы уклонения от налогов использовала сеть магазинов детских игрушек. За это компания должна уплатить миллионный штраф.
Какие схемы уклонения от налогов использовали?
ГНС разоблачила существенные нарушения в Киеве и области, сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственную налоговую службу.
Схемы уклонения от уплаты налогов стандартные: псевдочеки, неоформленные работники, дробление бизнеса.
Работа сети была организована через ФЛП – плательщиков единого налога. Несмотря на то, что все торговые точки имели зарегистрированные программные РРО, покупателям фактически выдавали документы, что только имитировали настоящие фискальные чеки.
Все фактические проверки сопровождались хронометражем. В тех магазинах, где его проводили, среднедневная выручка выросла до 200%.
Налоговики также зафиксировали ряд других нарушений:
- использование труда наемных работников без надлежащего оформления трудовых отношений;
- проведение расчетов без фискальных чеков;
- отсутствие документов, подтверждающих учет товарных запасов.
Теперь сети придется заплатить штраф на сумму почти 6 миллионов гривен.
Что известно о теневых схемах в бизнесе?
Теневая экономика в Украине наносит ущерб бюджету до 1 триллиона гривен, больше всего из-за зарплат в конвертах, контрабанду и подакцизную торговлю. Зарплаты в конвертах вызывают потери бюджета в 140 – 280 миллиардов гривен, а "серый импорт" и контрабанда – 120 – 185 миллиардов гривен.
Крупные предприятия избегают полной уплаты налогов через схемы дробления бизнеса, разделяя его на ФЛП или юрлица. Налоговая служба нуждается в перезагрузке и новых возможностей для борьбы с этими схемами, что требует принятия законопроекта №9243.
Бюро экономической безопасности заявляет, что более 50 тысяч ФЛП по состоянию на май 2025 года вовлечены в теневые схемы, что стоит бюджету 70 миллиардов гривен ежегодно. Схемы включают привлечение студентов, которые за вознаграждение передают электронные подписи и открывают банковские счета для уклонения от налогов.