В популярной сети магазинов игрушек разоблачили уклонение от налогов: какой будет штраф

Многочисленные схемы уклонения от налогов использовала сеть магазинов детских игрушек. За это компания должна уплатить миллионный штраф.

Какие схемы уклонения от налогов использовали?

ГНС разоблачила существенные нарушения в Киеве и области, сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственную налоговую службу.

Смотрите также Единый налог, военный сбор и социальный взнос: как вырастут суммы для ФЛП

Схемы уклонения от уплаты налогов стандартные: псевдочеки, неоформленные работники, дробление бизнеса.

Работа сети была организована через ФЛП – плательщиков единого налога. Несмотря на то, что все торговые точки имели зарегистрированные программные РРО, покупателям фактически выдавали документы, что только имитировали настоящие фискальные чеки.

Все фактические проверки сопровождались хронометражем. В тех магазинах, где его проводили, среднедневная выручка выросла до 200%.

Налоговики также зафиксировали ряд других нарушений:

использование труда наемных работников без надлежащего оформления трудовых отношений;

проведение расчетов без фискальных чеков;

отсутствие документов, подтверждающих учет товарных запасов.

Теперь сети придется заплатить штраф на сумму почти 6 миллионов гривен.

Что известно о теневых схемах в бизнесе?