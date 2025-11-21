У популярній мережі магазинів іграшок викрили ухилення від податків: який буде штраф
- Мережа магазинів дитячих іграшок використовувала схеми ухилення від податків, такі як псевдочеки та неоформлені працівники.
- Компанія повинна сплатити штраф на суму майже 6 мільйонів гривень за ухилення від податків.
Численні схеми ухилення від податків використувала мережа магазинів дитячих іграшок. За це компанія має сплатити мільйонний штраф.
Які схеми ухилення від податків використовували?
ДПС викрила суттєві порушення у Києві та області, повідомляє 24 Канал з посиланням на Державну податкову службу.
Дивіться також Єдиний податок, військовий збір та соціальний внесок: як зростуть суми для ФОПів
Схеми ухилення від сплати податків стандартні: псевдочеки, неоформлені працівники, дроблення бізнесу.
Робота мережі була організована через ФОП – платників єдиного податку. Попри те, що усі торгові точки мали зареєстровані програмні РРО, покупцям фактично видавали документи, що лише імітували справжні фіскальні чеки.
Усі фактичні перевірки супроводжувалися хронометражем. У тих магазинах, де його проводили, середньоденний виторг зріс до 200%.
Податківці також зафіксували низку інших порушень:
- використання праці найманих працівників без належного оформлення трудових відносин;
- проведення розрахунків без фіскальних чеків;
- відсутність документів, що підтверджують облік товарних запасів.
Тепер мережі доведеться сплатити штраф на суму майже 6 мільйонів гривень.
Що відомо про тіньові схеми в бізнесі?
Тіньова економіка в Україні завдає збитків бюджету до 1 трильйона гривень, найбільше через зарплати в конвертах, контрабанду та підакцизну торгівлю. Зарплати в конвертах спричиняють втрати бюджету в 140 – 280 мільярдів гривень, а "сірий імпорт" та контрабанда – 120 – 185 мільярдів гривень.
Великі підприємства уникають повної сплати податків через схеми дроблення бізнесу, поділяючи його на ФОПи чи юрособи. Податкова служба потребує перезавантаження та нових можливостей для боротьби з цими схемами, що вимагає ухвалення законопроєкту №9243.
Бюро економічної безпеки заявляє, що понад 50 тисяч ФОПів станом на травень 2025 року залучені в тіньові схеми, що коштує бюджету 70 мільярдів гривень щорічно. Схеми включають залучення студентів, які за винагороду передають електронні підписи та відкривають банківські рахунки для ухилення від податків.