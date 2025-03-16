Какое состояние имеет Джеф Безос и как он их заработал

Джефф Безос – один из самых известных американских бизнесменов, известный как основатель и бывший генеральный директор компании Amazon. Его состояние делает его одним из самых богатых людей в мире.

Amazon – бизнес в гараже

Бизнесмен родился 12 января 1964 года в Альбукерке, Нью-Мексико. В 1986 году окончил Принстонский университет со степенями в области электротехники и компьютерных наук, сообщает 24 Канал.

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После выпуска работал на Уолл-стрит в различных финансовых компаниях. В 1994 году он решил оставить стабильную карьеру, чтобы основать собственную компанию. Он оставил свою высокооплачиваемую должность в хедж-фонде D.E. Shaw и переехал в Сиэтл.

В том же году Безос основал Amazon,, который изначально задумывался как онлайн-магазин. Причем, создал он его в гараже своего дома. В июле 1995 года Amazon осуществил свою первую продажу книги, а через несколько лет превратился в глобальную платформу розничной торговли, предлагая широкий спектр товаров и услуг.

Обратите внимание! Amazon является крупнейшей интернет-компанией по доходам и крупнейшим поставщиком облачных инфраструктурных услуг через свое подразделение Amazon Web Services.

Инвестиции и любовь к риску

Безос известен своим стремлением к экспериментам и готовностью рисковать. Он инвестировал миллиарды в новые технологии, включая искусственный интеллект, роботизированные склады и дроны для доставки.

Также он запустил Amazon Go – магазин без кассиров, работающий на основе технологии компьютерного зрения.

Другие бизнесы Безоса

В 2013 году Безос приобрел The Washington Post, желая сохранить независимость газеты и внедрить современные цифровые стратегии. Кроме этого, он основал Blue Origin – космическую компанию, которая имеет целью сделать космические путешествия доступными для всех.

К слову! В 2021 году Безос оставил пост генерального директора Amazon, передав руководство Энди Джасси, но остался исполнительным председателем совета директоров. Он продолжает заниматься развитием Blue Origin, благотворительными проектами и инвестициями в будущее технологий.

Состояние Безоса сейчас

По состоянию на июль 2024 года, состояние Джеффа Безоса оценивалось в 216,5 миллиарда долларов США. Кроме того, в мае 2024 года он оказался на первом месте в рейтинге самых богатых людей мира по версии Bloomberg. В рейтинге он вытеснил Бернара Арно и Илона Маска.