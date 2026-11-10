"Ударил" предполагаемый роман со шпионкой: глава Nvidia потерял 7 миллиардов долларов за полчаса

Состояние генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга резко сократилось после падения акций компании на фоне скандала, связанного с его личной жизнью. За первые полчаса торгов миллиардер потерял миллиарды долларов, а в рейтинге самых богатых людей мира временно опустился за пределы первой десятки.

Насколько сократилось состояние Дженсена Хуанга

9 ноября акции Nvidia начали торговую сессию со значительного падения. Это напрямую повлияло на личный капитал Дженсена Хуанга, владеющего долей в компании – его состояние сократилось со 162,2 миллиарда долларов до 154,7 миллиарда долларов, пишет Hindustan Times.

Во время открытия биржи падение акций ненадолго привело к еще большим потерям: по оценкам Forbes, из состояния Хуанга исчезло 10,3 миллиарда долларов. Из-за этого он временно выбыл из десятки самых богатых людей мира.

По состоянию на вторник, 10 ноября, Хуанг вернулся в первую десятку рейтинга Forbes, заняв 10-е место с состоянием в 155,4 миллиарда долларов. До этого он занимал восьмое место, но уступил позиции Уоррену Баффету из Berkshire Hathaway и Ларри Эллисону из Oracle.

На фоне падения акций изменилась и рыночная стоимость самой Nvidia:

в пятницу компания оценивалась в 4,5 триллиона долларов;

к понедельнику днем ее капитализация сократилась до 4,24 триллиона долларов;

акции Nvidia на премаркете падали примерно на 7%, а впоследствии во время торгов были ниже на 5,5%.

Таким образом, компания увеличила отставание от Apple в борьбе за статус самой дорогой публичной компании мира.

Почему Дженсен Хуанг потерял миллиарды

Падение акций Nvidia произошло после того, как компания объявила о расследовании в отношении своего генерального директора. Оно связано с сообщениями о его отношениях с Алисой Хуан, гражданкой Китая, которую американские спецслужбы, по информации The New York Times, подозревают в сборе информации для Пекина.

В воскресенье Хуанг обратился к сотрудникам и признал факт измены. Он также принес извинения своей жене, детям и коллегам из Nvidia и заявил, что поддерживает внутреннее расследование.

Совет директоров компании сообщил о создании специального комитета из числа независимых директоров. К работе также привлечены внешние юристы, которые должны изучить доступную информацию.

В то же время в Nvidia подчеркнули, что на данный момент не видят оснований полагать, что национальная безопасность или коммерческие секреты компании оказались под угрозой.

Что известно о женщине, из-за которой разразился скандал

По данным The New York Times, американская разведка подозревает Алису Хуан в сотрудничестве с главным разведывательным агентством Китая. Сообщается, что женщина поддерживала контакты не только с руководителем Nvidia, но и с другими представителями индустрии ИИ и производства микросхем.

В частности, она называла себя генеральным директором сингапурской компании Megaspeed, которая предоставляет услуги в сфере облачных вычислений и искусственного интеллекта. В то же время, по информации The New York Times, впоследствии компания изменила ее статус в корпоративных документах.

Компания уже привлекала внимание американских властей из-за вопроса доступа Китая к чипам Nvidia. В частности:

в 2024 году представитель Министерства торговли США обнаружил оборудование Nvidia в центре обработки данных в Малайзии;

эта находка вызвала опасения относительно возможного перенаправления технологий в другие страны.

Что будет с состоянием Хуанга и Nvidia дальше

Скандал разворачивается в период, когда Nvidia остается одним из главных бенефициаров мирового бума искусственного интеллекта. Поэтому для инвесторов важно не только то, чем закончится расследование в отношении руководителя, но и то, повлияет ли ситуация на доверие к компании.

Сейчас внимание рынка сосредоточено на двух вопросах: результатах внутреннего расследования и том, скажется ли скандал на позициях Дженсена Хуанга в компании.

Несмотря на разговоры о возможной отставке руководителя, трейдеры на рынках прогнозов пока оценивают такой сценарий как маловероятный. В то же время дальнейшая реакция инвесторов может зависеть от новых подробностей дела и финансовых результатов Nvidia.