Правительство запускает еЧек: в каких магазинах и АЗС можно его получить

еЧек введут как цифровой аналог бумажного фискального чека для удобства. Такой вариант имеет плюсы как для бизнеса, так и для покупателей, к тому же будет иметь такую же доказательную силу в суде.

Где уже сейчас можно получить еЧек?

Электронный чек автоматически сохраняется прямо в вашем банковском приложении, пишет Минцифры.

Сервис внедряют поэтапно. На первом этапе он уже доступен для клиентов ПриватБанк, ПУМБ, VST bank и monobank. Получить еЧек также можно в торговых сетях:

"Аврора";

"Фора";

Auchan;

АЗС "Укрнафта".

Полноценный запуск сервиса запланирован на конец 2026 года.

Как будет работать система "Национальный чек"?

В целом система "Национальный чек" работает через автоматическое взаимодействие между кассовыми аппаратами продавцов, платежными терминалами, банками и государственными информационными системами. Это требует предварительной подготовки как для покупателя, так и для бизнеса, говорит Дарья Косинова:

Чтобы пользоваться еЧеком, покупатель сначала активирует соответствующий функционал в мобильном приложении своего банка.

Это можно сделать, если банк присоединился к экспериментальному проекту как банк-участник.

Продавец, который хочет присоединиться к проекту, подает электронную заявку через агентство индустриального развития "Сделано в Украине".

Заявка подписывается КЭПом руководителя и содержит основные данные о предприятии: код ЕГРПОУ, наименование, адреса торговых точек, контакты.

Администратор в течение трех рабочих дней проверяет эти данные через Единый государственный реестр и включает продавца в перечень участников.

При активации покупатель предоставляет банку согласие на передачу информации о платежных операциях в систему "Национальный чек" в пределах, разрешенных законодательством о банковской тайне. После активации система будет работать автоматически для всех будущих покупок в магазинах-участниках проекта. Покупатель может в любой момент отключить этот функционал через то же банковское приложение

После оплаты происходит синхронизация данных между несколькими системами. Банк-участник передает в систему "Национальный чек" сведения о платежной операции: сумму, время, место покупки, данные о продавце.

Когда система успешно связывает информацию о платеже с конкретным фискальным чеком, она создает электронную ссылку на этот расчетный документ в системе учета данных регистраторов расчетных операций. Эта ссылка передается обратно в банк-участник.

Затем банк отображает всю эту информацию в мобильном приложении покупателя с активной ссылкой на полный официальный чек.