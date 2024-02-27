Забастовки охватили всю Европу - Совет ЕС пойдет на уступки фермерам

Новый экологический закон спровоцировал целую волну протестов фермеров по всей Европе. Брюссель решил снизить градус напряжения и пересмотреть свое решение.

Протесты фермеров дали результат

Протесты фермеров охватили едва ли не все страны Европы. Аграрии возмущены новыми экологическими требованиями Брюсселя, которые существенно повышают себестоимость изготовления продукции и могут очень негативно повлиять на рынок.

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Министры сельского хозяйства стран ЕС договорились об уступках, чтобы прекратить забастовки по всему материку. Набор определенных быстрых решений уже определен и опубликован.

Прежде всего фермерам пришлют опрос, чтобы определить причины их недовольства. Также речь идет об ослаблении регуляции, которую вводили стандарты GAEC-8, GAEC-1, GAEC-6, и отозвать регулирование устойчивого использования пестицидов.

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Еще один важный вопрос – дополнительные гарантии для внутреннего рынка ЕС на фоне продолжения беспошлинного ввоза сельскохозяйственной продукции из Украины. Это должно прекратить протесты поляков, которые заблокировали границу.

Кроме того, министры будут пересматривать базовые акты ЕС в области сельского хозяйства. Речь идет об обеспечении баланса торговых соглашений с выходом украинской продукции на рынки за пределами Евросоюза.