Протести фермерів дали результат

Протести фермерів охопили ледь не всі країни Європи. Аграрії обурені новими екологічними вимогами Брюсселя, які суттєво підвищують собівартість виготовлення продукції та можуть дуже негативно вплинути на ринок.

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Міністри сільського господарства країн ЄС домовилися про поступки, аби припинити страйки по всьому материку. Набір певних швидких рішень вже визначений та опублікований.

Насамперед фермерам надішлють опитування, аби визначити причини їхнього незадоволення. Також йдеться про послаблення регуляції, яку запроваджували стандарти GAEC-8, GAEC-1, GAEC-6, та відкликати регулювання сталого використання пестицидів.

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Ще одне важливе питання – додаткові гарантії для внутрішнього ринку ЄС на фоні продовження безмитного ввезення сільськогосподарської продукції з України. Це б мало припинити протести поляків, які заблокували кордон.

Окрім того, міністри будуть переглядати базові акти ЄС в галузі сільського господарства. Йдеться про забезпечення балансу торгівельних угод з виходом української продукції на ринки поза межами Євросоюзу.