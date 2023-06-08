Зарплаты в Украине почти прекратили падение, а спрос на рабочую силу растет

Несмотря на войну, украинский бизнес продолжает не только активно работать, но и пытается развиваться. Сейчас много трудностей, но в НБУ заметили положительную динамику роста зарплат и спроса на работников.

Согласно ежемесячному отчету НБУ, ситуация на рынке труда становится все лучше. Рост количества резюме почти прекратился, но постоянно появляются новые вакансии. Несколько хуже в ИТ-сфере – там все сложнее.

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Ситуация с работой и зарплатами в Украине

Начался сезон сельскохозяйственных работ, поэтому скачок спроса на рабочую силу вполне ясен. Также возможны факторы мобилизации сотрудников и трудности с поиском нового персонала.

Что касается количества претендентов на одну должность, то показатель близок к маю 2021 года, то есть безумной борьбы за место уже нет. Кроме того, реальные зарплаты приостановили падение, что позволило увеличить доходы домохозяйств. Сыграли роль и индексация пенсий и бюджетные выплаты.

Развивать бизнес легче, если под рукой собственное авто, соответствующее вашему стилю жизни. Да, бестселлер– это баланс комфорта и функциональности. Ничего лишнего, только самые лучшие решения, чтобы облегчить ежедневную бизнес-рутину. Матричные фары, беспроводное подключение телефона, Front Assist и Cruise Control, трехзонное кондиционирование и выбор режима движения – это далеко не полный список фишек, которые позволят наслаждаться каждой поездкой.

Что касается сферы ИТ, то ситуация несколько более тяжелая. Массовые увольнения в США и финансовый кризис ощутимо сказались, но аналитики надеются, что вскоре все снова начнет набирать обороты.

Вместе с тем следует понимать, что в будущем рост зарплат будет медленным. Причина – тяжелое финансовое состояние бизнеса и неопределенность.

Ранее НБУ сообщал, что к началу 2023 года украинский рынок труда восстановился на половину до довоенных показателей.