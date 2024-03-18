Большой рынок с бешеными деньгами: в Украине появились сотни подпольных казино

Азартный рынок в Украине вполне легальный и регулируемый, что приносит в бюджет страны большие средства. Однако некоторые "предприниматели" решают играть не по правилам.

В Украине до сих пор разоблачают подпольные казино

В Украине несмотря на легализацию азартного рынка продолжаются попытки устроить подпольные игры. Как сообщили в Бюро экономического развития, сейчас детективы осуществляют досудебное расследование аж в 112 соответствующих уголовных производствах.

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Только в 2024 году уже 12 человек получили подозрения по делам о незаконной организации азартных игр. Злоумышленники открывают как физические заведения, так и осуществляют свою деятельность через сеть интернет.

После легализации азартного бизнеса и проведения проверок игроки на рынке начали платить в разы больше налогов.

Для того, чтобы выявлять незаконные попытки организовать подпольные азартные игры, аналитикам БЭБ пришлось создавать 8 аналитических продуктов. Их суммарная стоимость – 11 миллиардов гривен. Они уже прислали 10 рекомендаций о блокировании нелегальных сайтов, чтобы избежать рисков бюджетных потерь.

Больше всего незаконных игровых залов, казино и покер-клубов уже закрыли в Киеве и области. В 2023 году удалось закрыть более 400 нелегальных игорных заведений и 7 казино. Правоохранители изымали технику и документы, чтобы проработать дела и передать их в суд.