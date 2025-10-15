Компания "Новая почта" объявила о смене генерального директора. Им станет нынешний операционный директор Евгений Тафийчук.

Когда состоится назначение Тафийчука?

Он официально приступит к обязанностям с 1 января 2026 года, когда завершится срок полномочий действующего CEO Александра Бульбы, сообщила пресс-служба компании, передает 24 Канал.

Тафийчук победил в открытом конкурсе, в котором приняли участие более 20 кандидатов, в частности руководители международных компаний. До финала дошли трое претендентов – двое внешних и один внутренний кандидат.

Что известно о Тафийчуке?

Карьеру в "Новой почте" Тафийчук начал в 2012 году как грузчик. За 12 лет он прошел путь до операционного директора, под его руководством сеть отделений компании удвоилась, а скорость доставки, как сообщает компания, стала самой высокой в Украине. С 2021 по 2024 год он занимал должности операционного директора как в Украине, так и в Европе.

Мы гордимся, что выбрали лидера, который рос вместе с компанией. Евгений знает все процессы до мельчайших деталей и имеет амбициозное видение будущего,

– отметил совладелец компании Вячеслав Климов.

Что этому предшествовало?

Ранее "Новая почта" объясняла смену CEO необходимостью свежего взгляда для развития даже самых успешных проектов.

В июне 2025 года в компании начались масштабные сокращения офисного персонала, больше всего – в главном офисе. Совладелец Владимир Поперешнюк тогда отмечал, что переформатирование компании важно для будущего бизнеса и планов выхода на международные рынки.