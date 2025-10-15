Від вантажника до CEO: "Нова пошта" призначила нового керівника
- Євген Тафійчук стане генеральним директором "Нової пошти" з 1 січня 2026 року, змінивши Олександра Бульбу.
- Тафійчук почав працювати у "Новій пошті" вантажником у 2012 році і поступово піднявся до посади операційного директора, значно розширивши мережу та покращивши швидкість доставки.
Компанія "Нова пошта" оголосила про зміну генерального директора. Ним стане нинішній операційний директор Євген Тафійчук.
Коли відбудеться призначення Тафійчука?
Він офіційно розпочне обов'язки з 1 січня 2026 року, коли завершиться термін повноважень чинного CEO Олександра Бульби, повідомила пресслужба компанії, передає 24 Канал.
Тафійчук переміг у відкритому конкурсі, у якому взяли участь понад 20 кандидатів, зокрема керівники міжнародних компаній. До фіналу дійшли троє претендентів – двоє зовнішніх і один внутрішній кандидат.
Що відомо про Тафійчука?
Кар'єру в "Новій пошті" Тафійчук розпочав 2012 року як вантажник. За 12 років він пройшов шлях до операційного директора, під його керівництвом мережа відділень компанії подвоїлася, а швидкість доставки, як повідомляє компанія, стала найвищою в Україні. З 2021 по 2024 рік він обіймав посади операційного директора як в Україні, так і в Європі.
Ми пишаємося, що обрали лідера, який зростав разом із компанією. Євген знає всі процеси до найдрібніших деталей і має амбітне бачення майбутнього,
– зазначив співвласник компанії В'ячеслав Климов.
Що цьому передувало?
Раніше "Нова пошта" пояснювала зміну CEO необхідністю свіжого погляду для розвитку навіть найуспішніших проєктів.
У червні 2025 року в компанії почалися масштабні скорочення офісного персоналу, найбільше – у головному офісі. Співвласник Володимир Поперешнюк тоді зазначав, що переформатування компанії важливе для майбутнього бізнесу та планів виходу на міжнародні ринки.