Европейские техкомпании потеряли 400 миллиардов долларов стоимости: война в Украине среди причин

Рыночная стоимость европейской технологической индустрии упала на 400 миллиардов долларов против показателя прошлого года. При этом, венчурное финансирование компаний отрасли сократилось на 18%.

Причинами этого являются высокие процентные ставки, сокращение кадрового резерва, а также полномасштабная война в Украине. Об этом свидетельствует отчет венчурной компании Atomico.

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Показатели европейских технологических компаний

По данным Atomico, совокупная рыночная стоимость государственных и частных технологических компаний в Европе упала до 2,7 триллиона долларов, когда в конце 2021 года она достигала 3,1 триллиона долларов.

Европейская технологическая экосистема сталкивается со сложнейшими макроэкономическими условиями со времен мирового финансового кризиса,

– отметил партнер Atomico Том Вемайер.

При этом, венчурное финансирование в 41 стране Европы в этом году сократилось до 85 миллиардов долларов против 100 миллиардов, привлеченных по итогам 2021 года.

В то же время уменьшилось и количество новых единорогов – компаний с рыночной капитализацией более чем 1 миллиард долларов: в течение 2022 года их появилось 31, когда в прошлом году насчитывалось 105.

Несмотря на значительное падение показателей Atomico констатирует, что инсайдеры технологической отрасли сохраняют энтузиазм. Так, 77% опрошенных инвесторов на континенте заявили, что с таким же или даже большим оптимизмом относятся к будущему европейской технологической индустрии, чем в 2021 году.

Рынки изменились, и вместе с этим должны измениться ожидания всех тех, кто работает в европейской технологической отрасли,

– подытожил Вемайер.