Цукерберг нашел "волшебную пилюлю": аудитория Facebook показала новый рекорд

Конкуренция за внимание аудитории сейчас безумна как никогда. Facebook после падения популярности снова показал положительную динамику роста пользователей.

Компания Meta показала свой отчет за ІІ квартал 2023 года. Интересно, что показатели размера аудитории показали очень хорошую динамику.

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Как выросла аудитория Facebook

Месячный показатель аудитории социальной сети впервые перевалил за отметку в 3 миллиона. Это невероятный показатель для компании, часто критикуемой за то, что молодежь игнорирует социальную сеть и выбирает альтернативные варианты.

В день Facebook в среднем просматривает около 2 миллионов пользователей. Если же собрать данные всех продуктов Meta (WhatsApp, Instagram, Facebook Messenger, Facebook и теперь Threads), то их месячная аудитория покажет почти половину населения Земли.

Благодаря увольнению 20 тысяч работников Facebook удастся сэкономить от 3 до 6 миллиардов долларов. Доходы компании составили почти 8 миллиардов долларов.

Аналитики предполагают, что популярности Facebook способствовали Reels. Короткие видео проигрываются около 200 миллиардов раз в день. Также Цукерберг похвастался ростом социальной сети Threads, платформу уже понравились десятки миллионов пользователей.

На фоне положительных новостей акции Facebook выросли на 7%. Единственным неутешительным фактором стал проект Reality Labs, расходы на него составили более 21 миллиарда долларов, а доходы – в десятки раз меньше.