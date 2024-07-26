Потерянные миллиарды: Бернар Арно понес самые большие финансовые убытки в 2024 году

Чистый капитал французского магната Бернара Арно уменьшился в этом году больше, чем у любого другого миллиардера из списка Bloomberg. А все потому, что спрос на предметы роскоши продолжает снижаться.

Почему Арно теряет свое состояние

Еще в прошлом месяце 75-летний Бернар Арно снизился до третьего места среди самых богатых людей мира. Согласно рейтингу 500 самых богатых людей мира, состояние основателя конгломерата LVMH в 2024 году уменьшилось на 20 миллиардов долларов и сейчас составляет 187 миллиардов долларов.

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Как объясняется, Падение состояния Арно связано с экономической нестабильностью в Китае, на рынок которого индустрия роскоши уже давно полагается. Поэтому, продажи LVMH в этом регионе, в который входит Китай, снизились на 14% за последний квартал.

Что происходит с индустрией роскоши

Признаки быстрого уменьшения спроса на роскошь поступают также от Burberry Group Plc и Richemont, владельца ювелирного бренда Cartier, которым владеет южноафриканский миллиардер Иоганн Руперт.

В то же время французский конкурент Kering SA, основанный Франсуа Пино, в среду предупредил о возможном снижении прибыли примерно на 30% во второй половине года.

Компания, возглавляемая сыном миллиардера, пытается восстановить свой самый ценный бренд Gucci из-за того, что ее состояние сократилось вдвое за последние три года.