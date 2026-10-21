ФЛП может ожидать проверку даже без нарушений: как работает финансовый мониторинг

Предприниматели все чаще обращают внимание не только на тарифы, удобство банковских приложений и скорость открытия счета, но и на то, насколько сложно проходить финансовый мониторинг. Дополнительные запросы документов и пояснений могут превратить обычную банковскую операцию в длительное общение с финансовым учреждением.

Почему финансовый мониторинг становится проблемой

Отказаться от проверок банки не могут: они должны выявлять подозрительные операции и оценивать риски клиентов. Однако проблема возникает, когда система реагирует на отдельные формальные признаки вместо того, чтобы комплексно анализировать деятельность предпринимателя. Об этом 24 Каналу рассказала Инесса Лозенко, руководительница отдела инноваций и развития продуктов VKURSI.

Для предпринимателей важным критерием выбора банка постепенно становится то, насколько просто взаимодействовать с его службой финансового мониторинга. Это касается учреждений, работающих с большим количеством ФЛП, в частности monobank, ПриватБанка, Райффайзен Банка, а также финансовых компаний NovaPay и EasyPay.

Как объясняет представительница VKURSI, финансовый мониторинг уже влияет на общее впечатление клиента от банковского продукта. Если предприниматель быстро открыл счет, но впоследствии вынужден собирать документы и объяснять характер операций, первоначальное удобство обслуживания теряет значение.

Какие документы могут потребовать от ФЛП

Если банк обнаруживает необычные операции или признаки потенциального риска, он может попросить предпринимателя объяснить происхождение средств и характер хозяйственной деятельности.

В зависимости от ситуации запрос может касаться:

договоров с клиентами и поставщиками;

актов выполненных работ, счетов и других подтверждающих документов;

информации о товарах, услугах и фактической деятельности;

сайта, рекламы или других материалов, подтверждающих работу бизнеса.

Часть таких запросов вполне обоснована. Однако некоторые сведения банк может получить самостоятельно из открытых источников и публичных реестров. Если этого не сделать, дополнительная нагрузка ложится одновременно на сотрудников банка и предпринимателя.

Инесса Лозенко Руководитель отдела инноваций и развития продуктов VKURSI. Настоящая ценность риск-скоринга не в том, чтобы быстрее проверить 100 тысяч ФЛП. Она в том, чтобы из этих 100 тысяч точнее определить тех, кому действительно требуется внимание специалиста.

Один риск-фактор еще не означает нарушение

Поводом для дополнительного внимания могут стать различные изменения в работе предпринимателя. Однако ни одно из обстоятельств само по себе не доказывает, что предприниматель участвует в незаконных схемах.

Например, вновь созданный ФЛП не обязательно является "дропом", а сотрудничество с одним большим клиентом не означает "дробление бизнеса". Общий адрес или контактные данные также могут иметь вполне законное объяснение.

Как отмечает Лозенко, эффективная система оценки рисков должна учитывать не единичные сигналы, а их совокупность. Для этого могут анализировать:

Историю деятельности предпринимателя, изменения КВЭД, прекращение и возобновление работы; Налоговые разбирательства и связи между контрагентами; Общие адреса, телефоны, электронные почты и сайты; Места продаж, бренды и другие доступные сведения.

Именно сочетание этих данных помогает понять, есть ли основания для дополнительной проверки или речь идет об обычных хозяйственных процессах.

В целом на сегодняшний день, по внутренним расчетам VKURSI, современный скоринг уровня риска деловых отношений с ФЛП – своеобразная "сигнализация" для банка, которая помогает выявлять рисковых клиентов, в частности "дропов", – может учитывать не менее 400 факторов риска на основе данных из публичных реестров и их аналитики,

– говорит Лозенко.

Если каждый отдельный маркер автоматически запускает углубленную проверку, объем ручной работы возрастает, а предприниматели получают дополнительные запросы даже в тех случаях, когда реальный риск не подтверждается другими данными. В то же время комплексный анализ позволяет распределять ресурсы финансового мониторинга в соответствии с уровнем риска.

Почему это особенно важно для больших банков

По данным, приведенным Лозенко со ссылкой на Национальный банк Украины, банки обслуживают не менее 2,6 миллиона клиентов-ФЛП. Даже если дополнительные запросы или ручные проверки коснутся лишь 1% этого числа, речь идет примерно о 26 тысячах случаев.

Рынок ФЛП / инфографика VKURSI

Этот пример демонстрирует, как небольшая погрешность в оценке рисков может создавать значительную нагрузку на банковскую систему. Особенно ощутимой проблема становится для банков, которые активно привлекают ФЛП и развивают дистанционное обслуживание. Быстрое открытие счета само по себе не гарантирует удобного клиентского опыта, если дальнейшая работа сопровождается непонятными требованиями.

Автоматизированный скоринг в такой модели меняет саму операционную логику: стандартные кейсы проходят максимально незаметно, тогда как ресурсы финансового мониторинга концентрируются на ситуациях с нетипичной комбинацией сигналов, где действительно требуется профессиональный анализ,

– говорит эксперт.

Поэтому ФЛП должны быть готовы объяснить экономический смысл своей деятельности: какие товары они продают или какие услуги предоставляют, откуда поступают средства и почему характер финансовых операций такой. Это обычная часть взаимодействия с банком.

Как подытоживает Лозенко, будущее финансового мониторинга заключается не в увеличении количества вопросов к клиентам, а в более качественном анализе информации, доступной банкам. Такой подход может помочь сохранить необходимый контроль за финансовыми операциями и в то же время сделать банковское обслуживание для добросовестных предпринимателей проще и предсказуемее.

Напомним, что банковский финансовый мониторинг предусматривает детальный анализ деятельности, финансового состояния и операций клиента. Закон предоставляет финучреждениям право запрашивать любые документы для подтверждения источников происхождения средств и реальности коммерческой деятельности.