Блокировка счетов и проверки ФЛП: какие вопросы задаст банк в ходе финансового мониторинга

Украинские банки ужесточили проверку деятельности физических лиц-предпринимателей в рамках финансового мониторинга. Финансовые учреждения запрашивают не только налоговые декларации, но и требуют доказательств реального ведения бизнеса, в том числе фотографии вывесок и рабочих мест.

Что будет анализироваться в ходе финансового мониторинга

Банковский финансовый мониторинг предусматривает детальный анализ деятельности, финансового состояния и операций клиента. Закон предоставляет финучреждениям право запрашивать любые документы для подтверждения источников происхождения средств и реальности коммерческой деятельности, пишет YANKIV.

1. Как организована деятельность предпринимателя

Прежде всего финучреждения проверяют, соответствует ли фактическая деятельность заявленным кодам КВЭД – классификатору видов экономической деятельности. Банк может запросить подробное описание бизнес-процессов, договоры аренды помещений, документы на оборудование или штатное расписание.

Кроме того, проверяющие обращают внимание на опыт предпринимателя, его образование и наличие сезонности в работе. Если ФЛП зарегистрирован как консультант, но получает миллионные обороты, характерные для производства, банк обязательно потребует объяснений.

2. Финансовые документы и происхождение средств

Второй блок вопросов касается финансового состояния бизнеса. Предпринимателю придется предоставить налоговую декларацию за последний отчетный период и выписки со счетов в других банках за последние три месяца.

Также финансовые учреждения требуют подтверждения уплаты налогов, выплаты зарплат, коммунальных платежей и аренды. Если предприниматель ведет офлайн-деятельность, но не имеет расходов на аренду или коммунальные услуги, это станет поводом для дополнительной проверки.

Особенно тщательно банки проверяют источники средств, привлеченных на развитие бизнеса или закупку товаров. Финучреждения требуют первичные документы: договоры, счета на оплату, расходные и товарно-транспортные накладные.

3. Поиск клиентов и операции с наличными

Финансовые аналитики интересуются способом привлечения контрагентов и реальностью клиентской базы. Банк может попросить предоставить ссылку на сайт, рекламные материалы или объяснить механизм поиска партнеров.

Если через счета регулярно проходят значительные суммы наличных, банк потребует документального обоснования целесообразности таких расчетов и объяснения причин внесения или снятия средств.

4. Необычное требование о фотофиксации бизнеса

Наибольшее удивление у предпринимателей вызывает просьба предоставить фотофиксацию ведения бизнеса. Банк может попросить снимки вывески, помещения, персонала, оборудования и рабочих мест.

Такое требование возникает для того, чтобы убедиться, что за финансовыми показателями стоит реальный бизнес, а не фиктивная фирма. Юристы советуют готовить все первичные документы и фотографии заранее, а не собирать их в спешке после получения запроса.

Как работает автоматическая система проверки

Финансовый мониторинг не зависит от субъективного решения одного сотрудника. Каждая транзакция проходит через автоматизированные системы по сотням риск-индикаторов, как рассказал в комментарии 24 Канал Андрей Шабельников, управляющий партнер адвокатского объединения EvrikaLaw и председатель Комитета НААУ по вопросам инвестиционной деятельности и приватизации.

В случае выявления подозрительных отклонений к делу подключается отдел комплаенса, который анализирует экономическую суть операции и решает судьбу платежа или счета.

Правда, как отмечает эксперт, даже многоуровневая система внутреннего контроля может оказаться уязвимой, если в незаконные схемы вовлечен топ-менеджмент финучреждения. Отдельные должностные лица способны согласовывать рискованные операции вопреки выводам подразделения комплаенса или выстраивать платежи таким образом, чтобы они не вызывали реакции автоматизированных систем, например путем дробления сумм.