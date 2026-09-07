Що аналізуватимуть під час фінмоніторингу

Банківський фінансовий моніторинг передбачає детальний аналіз діяльності, фінансового стану та операцій клієнта. Закон надає фінустановам право вимагати будь-які документи для підтвердження джерел походження коштів та реальності комерційної активності, пише YANKIV.

1. Як організована діяльність підприємця

Насамперед фінустанови перевіряють, чи відповідає фактична діяльність задекларованим кодам КВЕД – класифікатору видів економічної діяльності. Банк може попросити детальний опис бізнес-процесів, договори оренди приміщень, документи на обладнання або штатний розпис.

Крім того, перевіряльники звертають увагу на досвід підприємця, його освіту та наявність сезонності у роботі. Якщо ФОП зареєстрований як консультант, але отримує мільйонні обороти, характерні для виробництва, банк обов'язково вимагатиме пояснень.

2. Фінансові документи та походження коштів

Другий блок запитань стосується фінансового стану бізнесу. Підприємцю доведеться надати податкову декларацію за останній звітний період та виписки з рахунків в інших банках за останні три місяці.

Також фінустанови вимагають докази сплати податків, виплати зарплат, комунальних платежів та оренди. Якщо підприємець веде офлайн-діяльність, але не має витрат на оренду чи комунальні послуги, це стане приводом для додаткової перевірки.

Особливо прискіпливо банки перевіряють джерела коштів, залучених на розвиток бізнесу чи закупівлю товарів. Фінустанови вимагають первинні документи: договори, рахунки на оплату, видаткові та товарно-транспортні накладні.

3. Пошук клієнтів та операції з готівкою

Фінансові аналітики цікавляться способом залучення контрагентів і реальністю клієнтської бази. Банк може попросити надати посилання на сайт, рекламні матеріали або пояснити механізм пошуку партнерів.

Якщо через рахунки регулярно проходять значні суми готівки, банк вимагатиме документального обґрунтування доцільності таких розрахунків та пояснення причин внесення чи зняття коштів.

4. Незвична вимога щодо фотофіксації бізнесу

Найбільше здивування у підприємців викликає прохання надати фотофіксацію ведення бізнесу. Банк може попросити знімки вивіски, приміщення, персоналу, обладнання та робочих місць.

Така вимога виникає для того, щоб переконатися, що за фінансовими показниками стоїть реальний бізнес, а не фіктивна фірма. Юристи радять готувати всі первинні документи та фотографії заздалегідь, а не збирати їх поспіхом після отримання запиту.

Як працює автоматична система перевірки

Фінансовий моніторинг не залежить від суб'єктивного рішення одного працівника. Кожна транзакція проходить через автоматизовані системи за сотнями ризик-індикаторів, як розповів в коментарі 24 Каналу розповів Андрій Шабельніков, керівний партнер адвокатського об'єднання EvrikaLaw і голова Комітету НААУ з питань інвестиційної діяльності та приватизації.

У разі виявлення підозрілих відхилень до справи долучається відділ комплаєнсу, який аналізує економічну суть операції та вирішує долю платежу чи рахунку.

Щоправда, як наголошує експерт, навіть багаторівнева система внутрішнього контролю може стати вразливою, якщо до незаконних схем залучений топменеджмент фінустанови. Окремі посадовці здатні погоджувати ризикові операції всупереч висновкам комплаєнс-підрозділу або вибудовувати платежі так, щоб вони не викликали реакції автоматизованих систем, як-от шляхом дроблення сум.