Чому в Rozetka вимагали підпис за оплату готівкою?

За словами дівчини, вона просто підійшла до каси з водою і хотіла розрахуватися готівкою, повідомила вона в Threads.

Однак замість звичної оплати отримала несподіване прохання – підписатися на розрахунковому документі. Коли вона відмовилась, працівник запропонував альтернативу – хоча б поставити хрестик у відповідному місці.

Втім, така вимога здалася покупчині дивною і необґрунтованою, тож вона вирішила не продовжувати покупку і просто залишила магазин.

Ситуацію пояснили представники Rozetka прямо в коментарях під дописом.

Оплата у магазині приймається через касу RozetkaPay (ТОВ "ФК "ЕВО"). При здійсненні готівкових операцій підпис клієнта на платіжних документах є обов'язковим. Це передбачено до вимог Постанови НБУ №148 "Про ведення касових операцій у національній валюті України" Усі готівкові операції мають бути належним чином оформлені та підтверджено підписами клієнта і касира,

– повідомила компанія.

Фактично, як пояснюють у компанії, навіть така дрібна покупка оформлюється як фінансова операція, яка потребує підтвердження з боку клієнта.

У коментарях до допису користувачі розділилися в думках.

Частина підтримала позицію магазину, зазначивши, що Rozetka працює не просто як ритейлер, а як фінансова структура, тому діє за правилами фінмоніторингу.

Інші ж вважають, що для звичайних покупців це виглядає надто складно і незрозуміло, особливо коли мова йде про дрібні покупки.

Подібна практика, до речі, використовується і в NovaPay, де також можуть вимагати підтвердження операцій підписом.

Що таке фінансовий моніторинг та коли його здійснюють?

Вони запобігають тероризму, відмиванню коштів тощо, про що повідомляє Ощадбанк.

Одна з причин, чому можуть розпочати такий фінансовий моніторинг, це перевищення ліміту грошових переказів протягом місяця. Мова йде про такі випадки:

операції на суму від 400 тисяч гривень;

операції на суму від 55 тисяч гривень, що ініціюються суб'єктами, які проводять лотереї та/або азартні ігри;

операції, які менші за встановлені пороги, які відповідають 70+ критеріям згідно з Постановою НБУ №65.

Для того, аби уникнути проблем, зокрема блокування картки, слід мати при собі певний пакет документів.

Якщо говорити про повсякденні витрати українців, зокрема покупки в супермаркетах чи онлайн-магазинах, оплату комунальних послуг / мобільного зв'язку / навчання, одержання заробітної плати і соціальної допомоги, то вони не цікавлять Державну податкову службу,

– пише видання Новини.LIVE.

