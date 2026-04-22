Почему в Rozetka требовали подпись за оплату наличными?

По словам девушки, она просто подошла к кассе с водой и хотела рассчитаться наличными, сообщила она в Threads.

Однако вместо привычной оплаты получила неожиданную просьбу – подписаться на расчетном документе. Когда она отказалась, работник предложил альтернативу – хотя бы поставить крестик в соответствующем месте.

Впрочем, такое требование показалось покупательнице странным и необоснованным, поэтому она решила не продолжать покупку и просто покинула магазин.

Ситуацию объяснили представители Rozetka прямо в комментариях под заметкой.

Оплата в магазине принимается через кассу RozetkaPay (ООО "ФК "ЭВО"). При осуществлении наличных операций подпись клиента на платежных документах является обязательным. Это предусмотрено требованиями Постановления НБУ №148 "О ведении кассовых операций в национальной валюте Украины" Все наличные операции должны быть надлежащим образом оформлены и подтверждены подписями клиента и кассира,

– сообщила компания.

Фактически, как объясняют в компании, даже такая мелкая покупка оформляется как финансовая операция, которая требует подтверждения со стороны клиента.

В комментариях к сообщению пользователи разделились во мнениях.

Часть поддержала позицию магазина, отметив, что Rozetka работает не просто как ритейлер, а как финансовая структура, поэтому действует по правилам финмониторинга.

Другие же считают, что для обычных покупателей это выглядит слишком сложно и непонятно, особенно когда речь идет о мелких покупках.

Подобная практика, кстати, используется и в NovaPay, где также могут требовать подтверждения операций подписью.

Что такое финансовый мониторинг и когда его осуществляют?

Они предотвращают терроризм, отмыванию средств и т.д., о чем сообщает Ощадбанк.

Одна из причин, почему могут начать такой финансовый мониторинг, это превышение лимита денежных переводов в течение месяца. Речь идет о таких случаях:

операции на сумму от 400 тысяч гривен;

операции на сумму от 55 тысяч гривен, инициируемых субъектами, которые проводят лотереи и/или азартные игры;

операции, которые меньше установленных порогов, которые соответствуют 70+ критериям согласно Постановлению НБУ №65.

Для того, чтобы избежать проблем, в частности блокировки карты, следует иметь при себе определенный пакет документов.

Если говорить о повседневных расходах украинцев, в частности покупки в супермаркетах или онлайн-магазинах, оплату коммунальных услуг / мобильной связи / обучение, получение заработной платы и социальной помощи, то они не интересуют Государственную налоговую службу,

– пишет издание Новости.LIVE.

