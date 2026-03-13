Что известно об обновлении сайта Rozetka?

О том, можно ли просмотреть сайт маркетплейса на русском языке, говорится в сообщении Digital masons.

Так, украинский интернет-магазин убрал русскую версию сайта. Теперь зайти на его страницу и просматривать товары можно только на украинском.



Русскоязычная версия Rozetka не работает / Скриншот с телеграм-канала Digital masons

"Межа" обратилась к Rozetka за официальным комментарием и получила подтверждение. Однако сейчас русский еще остается в структуре сайта.

Это работает так: при поиске результаты могут отображаться на русском, но когда перейти на соответствующую страницу – она будет на украинском. Просмотр сайта в русской версии невозможен.

Что известно о работе маркетплейса Rozetka за рубежом?

С 2023 года сеть работает за рубежом – в Польше. Сейчас масштабы продаж на рынке превышают сотни миллионов евро в год. Об этом рассказал соучредитель Rozetka Владислав Чечеткин в интервью ЭП.

Хотя при выходе на зарубежный рынок, в компании больше надеялись на диаспору, однако ситуация иная. Маркетплейс пользуется спросом и у самих поляков.

Сначала мы делали ставку на украинцев, которые приехали в Польшу и знают, что такое Rozetka. У нас доля украинцев среди клиентов больше, чем доля украинцев в населении Польши. Но все равно абсолютное большинство наших клиентов – поляки,

– отметил Чечеткин.

Он добавил, что польский потребитель придирчивый, поэтому в тамошней сети фиксируют больше возвратов, чем в Украине.

