Полная блокировка: Финляндия хочет лишить россиян права заключать сделки по недвижимости

После полномасштабного вторжения россиян в Украину Финляндия пытается всячески избавиться от любого влияния граждан агрессора. Как выяснилось, россияне владеют большим количеством недвижимости, и власти страны попытаются сделать это невозможным в будущем.

Никакой недвижимости для россиян

Правительство Финляндии уже начало активно работать над законами, преследующими цель запретить россиянам заключать любое соглашение по недвижимости в пределах страны. Как заявил министр обороны страны Антти Хяккянен, ввести соответствующие инициативы должны уже в ближайшее время.

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В течение зимы будет оценена возможность полного запрета этих соглашений или значительных дополнительных ограничений,

– заявил Хяккянен.

Также сообщается, что Финляндия планирует проводить усиленную проверку транзакций, совершаемых россиянами.

"Чтобы не произошло так, как тогда, когда выяснилось, что россияне владеют Хельсинкской верфью или чем-то другим", – добавил чиновник.

Новые законы должны дать право чиновникам вмешиваться, если критические объекты попытаются покупать "не те" страны. Вместе с тем предполагается, что будут существовать определенные исключения, при которых совершение сделок будет возможно.

Напомним, Нидерланды вместе с Финляндией и Швецией начали расследование по сервису такси, принадлежащего российскому Yandex. Есть подозрение, что компания предоставляла все данные о пользователях ФСБ.