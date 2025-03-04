Налоговая разъяснила новые формы фискальных чеков

Фискальные чеки в Украине отражали только те реквизиты, которые имеются у плательщика при осуществлении определенного расчета. Однако они приобретут новую форму.

Что изменится в фискальных чеках

Определение строки, где прописывался остаток с указанием суммы возвращенных покупателю средств при наличном расчете отныне не является обязательной составляющей в фискальном чеке. Однако такой вариант допустим тогда, если сдача при операции не выдавалась, передает 24 Канал со ссылкой на Государственную налоговую службу.

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Обычно в кассовом чеке можно увидеть только те реквизиты, которые имеются у плательщика при формировании конкретного чека. Дополнительно могут не прописываться следующие элементы:

ИНН плательщика НДС – если плательщик не зарегистрирован плательщиком НДС,

УКТВЭД – если товар не подакцизный,

реквизит марки акцизного налога – если товар не маркирован,

строки 12 - 17 – если при расчете не использовалась платежная карта и устройства не соединены и не совмещены,

ставки налогов – если субъект хозяйствования не является плательщиком таких налогов и тому подобное.

Обратите внимание! С марта за использование устаревших форм фискальных чеков предусмотрен штраф.