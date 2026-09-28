Не торопитесь с "упрощенкой": когда ФЛП действительно выгодно сменить систему налогообложения

Многих ФЛП сразу после регистрации привлекает переход на упрощенную систему, однако не стоит выбирать систему налогообложения исключительно по принципу "где процент ниже". Многое зависит от структуры доходов и расходов, клиентов бизнеса, необходимости работы с НДС и т. д.

Когда общая система налогообложения может быть выгоднее

На общей системе налогообложения ФЛП уплачивает 18% НДФЛ и 5% военного сбора с чистого дохода. Об этом в комментарии 24 Канала рассказала адвокат ЮК "Приходько и партнеры" Юлия Панасюк.

То есть налоги начисляются не на весь оборот, а на разницу между доходами и документально подтвержденными расходами, связанными с хозяйственной деятельностью. ЕСВ при этом также нужно учитывать отдельно.

Поэтому общая система может оставаться целесообразной для предпринимателей, у которых значительная часть дохода уходит на расходы. Речь идет, в частности, о:

закупку товаров и сырья;

оборудование;

аренду;

логистику;

другие существенные расходы, которые можно подтвердить документами.

В таком случае налогообложение именно чистого дохода может оказаться более выгодным, чем более низкая номинальная ставка единого налога.

Кому стоит рассмотреть третью группу

Другая ситуация у бизнеса с небольшими расходами и высокой рентабельностью. Для ФЛП третьей группы в 2026 году ставка единого налога без НДС составляет 5% дохода, а военный сбор – еще 1% дохода. То есть эти платежи рассчитываются именно от полученного дохода, а не от прибыли.

Именно поэтому, по словам Юлии Панасюк, третью группу часто стоит просчитать предпринимателям, работающим в следующих сферах:

консультаций; ИТ; Маркетинга; Дизайна; Других профессиональных и удаленных услуг.

Для таких бизнес-моделей характерна относительно небольшая доля документально подтвержденных расходов.

Юлия Панасюк Адвокат ЮК "Приходько и партнеры" Условно это можно увидеть даже на простом расчете. Если сравнивать только НДФЛ и военный сбор по общей системе – в общей сложности 23% чистого налогооблагаемого дохода – с 5% единого налога и 1% военного сбора в третьей группе, то важным становится соотношение расходов и прибыли. Чем ниже расходы и выше рентабельность бизнеса, тем чаще упрощенная система имеет финансовое преимущество. В то же время окончательный расчет нужно производить с учетом ЕСВ, НДС, возможных налоговых льгот и конкретной структуры операций.

Первая и вторая группы имеют свои нюансы

Для первой и второй групп единого налога ситуация отличается, ведь налог уплачивается в фиксированном размере:

В 2026 году максимальная ставка единого налога составляет 332,80 гривны в месяц для первой группы и 1729,40 гривны для второй.

Военный сбор для ФЛП первой и второй групп – 864,70 гривен в месяц.

Конкретные ставки единого налога устанавливают местные Рады.

Такая модель может быть удобна для небольшого бизнеса со стабильным и прогнозируемым оборотом. Но здесь важно учесть ограничения в отношении деятельности и клиентов.

В частности, ФЛП второй группы, оказывающий услуги, может работать с населением и плательщиками единого налога. Если же его основными заказчиками являются юридические лица или ФЛП, работающие по общей системе, такая модель работы для второй группы не подходит.

Отдельно ФЛП нужно определить, насколько для него важна работа с НДС. Если значительная часть клиентов является плательщиками НДС и для них важен налоговый кредит, переход в третью группу со ставкой 5% без НДС может ухудшить условия сотрудничества.

Как перейти с общей системы на упрощенную и что нужно проверить перед этим

Перед сменой системы налогообложения адвокат советует оценить как минимум четыре показателя:

Годовой оборот. Долю подтвержденных расходов в доходе. Статус и структуру основных клиентов. Необходимость работы с НДС.

Переход также имеет свою процедуру. ФЛП, работающий по общей системе, может добровольно перейти на упрощенную, подав заявление в налоговый орган не позднее чем за 15 календарных дней до начала следующего календарного квартала. При этом предприниматель должен соответствовать требованиям для соответствующей группы единого налога.

Рекомендация ФЛП – не переходить на единый налог только потому, что его ставка номинально ниже. Перед сменой системы стоит произвести налоговый расчет хотя бы за последние 6–12 месяцев работы и сравнить, сколько фактически было бы уплачено по каждой из систем,

– подчеркнула Юлия Панасюк.

Таким образом, упрощенная система чаще всего может быть финансово выгодной для бизнеса с высокой рентабельностью, небольшим объемом расходов и соответствующей моделью работы. В то же время для предпринимателя с большой себестоимостью, значительными подтвержденными расходами, специфическими клиентами или необходимостью работать с НДС общая система в отдельных случаях может оставаться более целесообразной.

