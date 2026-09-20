Строгий запрет: кто из ФЛП не может работать по упрощенной системе

Не все предприниматели, работающие в сфере интернет-услуг, могут выбрать упрощенную систему налогообложения. Для части ФЛП закон устанавливает отдельные ограничения, связанные с техническим обслуживанием и эксплуатацией телекоммуникационных сетей.

Какие ФЛП могут работать по упрощенной системе

Упрощенная система налогообложения предусматривает особый порядок уплаты налогов и ведения учета, сообщает налоговая служба.

В частности, вместо отдельных налогов и сборов, предусмотренных Налоговым кодексом Украины, предприниматель уплачивает единый налог в соответствии с установленными правилами. При этом для различных видов деятельности действуют свои требования:

ФЛП, предоставляющие услуги доступа к сети Интернет, могут быть плательщиками единого налога исключительно третьей группы. Но для этого они должны соответствовать всем требованиям, предусмотренным для этой группы.

Но для этого они должны соответствовать всем требованиям, предусмотренным для этой группы. То есть сам факт работы в сфере интернет-услуг еще не означает автоматического запрета на упрощенную систему.

Почему могут лишить "упрощенки"

Ключевое ограничение содержится в пункте 291.5 Налогового кодекса Украины. В нем определены виды деятельности, при осуществлении которых субъект хозяйствования не имеет права использовать упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности.

В частности, плательщиками единого налога первой – третьей групп не могут быть предприниматели и другие субъекты хозяйствования, занимающиеся техническим обслуживанием телекоммуникационных сетей и эксплуатацией телекоммуникационных сетей.

Именно эта норма может касаться части предприятий, работающих в сфере предоставления доступа к Интернету.

Поэтому важно не только то, что предприниматель продает интернет-услугу, но и то, какую именно деятельность он фактически осуществляет в рамках работы электронных коммуникационных сетей.

Какие КВЭДы охватывают интернет-услуги

Еще одна важная деталь касается классификации видов экономической деятельности.

Деятельность по предоставлению доступа к сети Интернет не имеет отдельного класса или подкласса в ДК 009:2010 "Классификация видов экономической деятельности". Она входит в несколько классов в сфере электросвязи.

Речь идет о следующих классах:

61.10 – "Деятельность в сфере проводной электросвязи"; 61.20 – "Деятельность в сфере беспроводной электросвязи"; 61.30 – "Деятельность в сфере спутниковой электросвязи"; 61.90 – "Прочая деятельность в сфере электросвязи".

Что это означает для предпринимателей

Общее правило можно свести к нескольким ключевым моментам. ФЛП, предоставляющий доступ к интернету и отвечающий требованиям третьей группы, может использовать упрощенную систему. Однако деятельность по техническому обслуживанию и эксплуатации телекоммуникационных сетей подпадает под ограничение, установленное Налоговым кодексом.

Поэтому предпринимателям в этой сфере стоит отдельно проверить, какие именно услуги они фактически предоставляют, как организована их работа с сетями и не подпадает ли их деятельность под запрет для плательщиков единого налога.