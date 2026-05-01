Шок на рынке ФЛП: за кем фиксируют 93% прироста бизнеса в Украине

В первом квартале 2026 года рынок ФЛП в Украине наконец-то вернулся в плюс. За три месяца зарегистрировали 63 555 новых предпринимателей, тогда как закрылись 51 667. В итоге – почти +12 тысяч ФЛП.

Какие они – новые ФЛП в Украине?

Рост произошел не из-за резкого наплыва новых бизнесов, а из-за резкого падения количества закрытий. Если в 2025 году на 100 открытий приходилось 165 закрытий, то сейчас – уже 81, рассказали аналитики YC.Market.

Смотрите также Одна ошибка – и штраф неизбежен: какие платежи опасны для ФЛП в Украине

Главное изменение – гендерное. Женщины обеспечили 93% всего чистого прироста ФЛП: женщины: +11 035, мужчины – лишь +796.

В общем 60% новых ФЛП – это женщины. И этот тренд только усиливается: еще в 2022 году их было 49%. Особенно заметны изменения в ІТ: доля женщин среди новых предпринимателей в этой сфере выросла с 38% до 58% за четыре года.

Динамика ФЛП в Украине / инфографика YC.Market

В каких сферах открывают больше всего ФЛП?

Больше всего новых ФЛП открываются в розничной торговле – более 15 тысяч за квартал. Но есть парадокс: именно эта сфера дала отрицательный результат: 15 355 регистраций при 16 564 закрытий. То есть классическая торговля постепенно теряет позиции.

Зато наибольший прирост показали:

ИТ (+2 121);

образование (+2 064);

другие услуги (+2 032);

интернет-торговля (+2 472 – абсолютный лидер).

Среди причин таких показателей – уменьшение закрытий (главный фактор "плюса" – не всплеск новых бизнесов, а резкое падение прекращений), перестройка экономики (украинский бизнес адаптируется к новым условиям, как война, релокация) и изменение поведения предпринимателей (люди чаще открывают ФЛП под конкретные задачи, такие как фриланс, онлайн-бизнес).

Что это значит?

Экономика становится более цифровой. Онлайн-торговля и ИТ вытесняют традиционные форматы. Растет роль знаний и сервисов. Образование, консалтинг и аналитика становятся новыми драйверами. Малый бизнес становится более гибким. ФЛП – это уже не только "малый магазин", а часто индивидуальная экономическая модель.

Заметьте! Рынок ФЛП в 2026 году не просто "восстановился" – он изменился. Это означает, что украинский малый бизнес переходит в новую фазу – более цифровую, гибкую и ориентированную на услуги, а не классическую торговлю.

В Украине растет количество ФЛП: какие причины и последствия?

Количество физических лиц-предпринимателей в Украине превысило 2,18 млн, а с начала полномасштабной войны их стало почти на 200 тысяч больше. Несмотря на это, эксперты призывают не делать поспешных выводов об улучшении экономической ситуации, пишет "Укринформ".

Микро-, малый и средний бизнес сегодня играет критическую роль в экономике. Речь идет не только о налогах, но и об обеспечении населения товарами и услугами в условиях нарушенной логистики, создание рабочих мест и возможности для самозанятости.

По данным Государственной налоговой службы, в 2025 году ФЛП уплатили почти 60 миллиардов гривен единого налога – это на 9% больше, чем годом ранее. Основная нагрузка приходится на предпринимателей третьей группы – около 800 тысяч человек обеспечили почти 48 миллиардов гривен поступлений.

Впрочем, рост количества ФЛП не означает автоматического увеличения доходов бюджета. Это скорее сигнал о потенциале, чем об уже достигнутом результате.

Ситуацию надо рассматривать более комплексно, в длительной перспективе, ведь изменения, происходящие в течение двух-трех месяцев, не показательны. Ранее мы не раз были свидетелями массового закрытия бизнесов. Нет гарантий, что такие всплески не повторятся – в связи с изменением экономических, регуляторных или налоговых условий. Тем более что в первом квартале темпы экономического роста в Украине замедлились, поэтому говорить о кардинальном улучшении условий ведения бизнеса не приходится,

– говорит руководитель секретариата Совета предпринимателей при КМУ Андрей Забловский.

Отдельно эксперты отмечают изменение структуры малого бизнеса: все больше предпринимателей переходят в сферу онлайн-торговли и цифровых услуг. Это соответствует глобальным трендам развития электронной коммерции.

Почему происходят закрытия ФЛП?

Для 24 Канала эксперт по клиентскому направлению Анастасия Ямелинец рассказывает, что закрытие бизнеса происходит преимущественно из-за накопления различных изменений.

Эксперт также говорит о существенном росте финансовой нагрузки, например расходы на логистику, аренду, персонал, энергоносители и тому подобное. Кроме того, заметно изменилось потребительское поведение.

Например, по данным маркетинговой компании Kantar, покупки становятся более рациональными: люди чаще сравнивают альтернативы, снижают частоту покупок и чувствительнее реагируют на цену.

Анастасия Ямелинец Клиент-партнер в Kantar Бизнесы, которые не успевают адаптироваться к этим изменениям или продолжают работать по модели "как раньше" и не подкрепляют свои решения актуальными данными, быстро теряют устойчивость.

И учитывая ситуацию в стране, одним из главных факторов для закрытия являются военные риски. Бизнес может страдать от перебоев в работе, миграции клиентов, нестабильности поставок.

Не менее важным является психологический фактор: неопределенность, отложенный спрос, снижение готовности инвестировать.

В исследованиях мы видим не только прямое влияние войны, но и изменение психологии потребителя: короткий горизонт планирования, большую осторожность в расходах, переоценку приоритетов. Если продукт не имеет четкой ценности или бренд не соответствует новым ожиданиям, риск закрытия растет значительно быстрее,

– замечает госпожа Анастасия.

Что нужно знать о ведении ФЛП в Украине?