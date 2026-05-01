Шок на рынке ФЛП: за кем фиксируют 93% прироста бизнеса в Украине
- В первом квартале 2026 года зарегистрировано 63 555 новых ФЛП, при этом закрылись 51 667, что дало чистый прирост почти +12 тысяч.
- Женщины обеспечили 93% чистого прироста ФЛП, в частности в сферах ИТ, образования и интернет-торговли, где наблюдается значительный рост.
В первом квартале 2026 года рынок ФЛП в Украине наконец-то вернулся в плюс. За три месяца зарегистрировали 63 555 новых предпринимателей, тогда как закрылись 51 667. В итоге – почти +12 тысяч ФЛП.
Какие они – новые ФЛП в Украине?
Рост произошел не из-за резкого наплыва новых бизнесов, а из-за резкого падения количества закрытий. Если в 2025 году на 100 открытий приходилось 165 закрытий, то сейчас – уже 81, рассказали аналитики YC.Market.
Главное изменение – гендерное. Женщины обеспечили 93% всего чистого прироста ФЛП: женщины: +11 035, мужчины – лишь +796.
В общем 60% новых ФЛП – это женщины. И этот тренд только усиливается: еще в 2022 году их было 49%. Особенно заметны изменения в ІТ: доля женщин среди новых предпринимателей в этой сфере выросла с 38% до 58% за четыре года.
В каких сферах открывают больше всего ФЛП?
Больше всего новых ФЛП открываются в розничной торговле – более 15 тысяч за квартал. Но есть парадокс: именно эта сфера дала отрицательный результат: 15 355 регистраций при 16 564 закрытий. То есть классическая торговля постепенно теряет позиции.
Зато наибольший прирост показали:
- ИТ (+2 121);
- образование (+2 064);
- другие услуги (+2 032);
- интернет-торговля (+2 472 – абсолютный лидер).
Среди причин таких показателей – уменьшение закрытий (главный фактор "плюса" – не всплеск новых бизнесов, а резкое падение прекращений), перестройка экономики (украинский бизнес адаптируется к новым условиям, как война, релокация) и изменение поведения предпринимателей (люди чаще открывают ФЛП под конкретные задачи, такие как фриланс, онлайн-бизнес).
Что это значит?
- Экономика становится более цифровой. Онлайн-торговля и ИТ вытесняют традиционные форматы.
- Растет роль знаний и сервисов. Образование, консалтинг и аналитика становятся новыми драйверами.
- Малый бизнес становится более гибким. ФЛП – это уже не только "малый магазин", а часто индивидуальная экономическая модель.
Заметьте! Рынок ФЛП в 2026 году не просто "восстановился" – он изменился. Это означает, что украинский малый бизнес переходит в новую фазу – более цифровую, гибкую и ориентированную на услуги, а не классическую торговлю.
В Украине растет количество ФЛП: какие причины и последствия?
Количество физических лиц-предпринимателей в Украине превысило 2,18 млн, а с начала полномасштабной войны их стало почти на 200 тысяч больше. Несмотря на это, эксперты призывают не делать поспешных выводов об улучшении экономической ситуации, пишет "Укринформ".
Микро-, малый и средний бизнес сегодня играет критическую роль в экономике. Речь идет не только о налогах, но и об обеспечении населения товарами и услугами в условиях нарушенной логистики, создание рабочих мест и возможности для самозанятости.
По данным Государственной налоговой службы, в 2025 году ФЛП уплатили почти 60 миллиардов гривен единого налога – это на 9% больше, чем годом ранее. Основная нагрузка приходится на предпринимателей третьей группы – около 800 тысяч человек обеспечили почти 48 миллиардов гривен поступлений.
Впрочем, рост количества ФЛП не означает автоматического увеличения доходов бюджета. Это скорее сигнал о потенциале, чем об уже достигнутом результате.
Ситуацию надо рассматривать более комплексно, в длительной перспективе, ведь изменения, происходящие в течение двух-трех месяцев, не показательны. Ранее мы не раз были свидетелями массового закрытия бизнесов. Нет гарантий, что такие всплески не повторятся – в связи с изменением экономических, регуляторных или налоговых условий. Тем более что в первом квартале темпы экономического роста в Украине замедлились, поэтому говорить о кардинальном улучшении условий ведения бизнеса не приходится,
– говорит руководитель секретариата Совета предпринимателей при КМУ Андрей Забловский.
Отдельно эксперты отмечают изменение структуры малого бизнеса: все больше предпринимателей переходят в сферу онлайн-торговли и цифровых услуг. Это соответствует глобальным трендам развития электронной коммерции.
Почему происходят закрытия ФЛП?
Для 24 Канала эксперт по клиентскому направлению Анастасия Ямелинец рассказывает, что закрытие бизнеса происходит преимущественно из-за накопления различных изменений.
Эксперт также говорит о существенном росте финансовой нагрузки, например расходы на логистику, аренду, персонал, энергоносители и тому подобное. Кроме того, заметно изменилось потребительское поведение.
Например, по данным маркетинговой компании Kantar, покупки становятся более рациональными: люди чаще сравнивают альтернативы, снижают частоту покупок и чувствительнее реагируют на цену.
Бизнесы, которые не успевают адаптироваться к этим изменениям или продолжают работать по модели "как раньше" и не подкрепляют свои решения актуальными данными, быстро теряют устойчивость.
И учитывая ситуацию в стране, одним из главных факторов для закрытия являются военные риски. Бизнес может страдать от перебоев в работе, миграции клиентов, нестабильности поставок.
Не менее важным является психологический фактор: неопределенность, отложенный спрос, снижение готовности инвестировать.
В исследованиях мы видим не только прямое влияние войны, но и изменение психологии потребителя: короткий горизонт планирования, большую осторожность в расходах, переоценку приоритетов. Если продукт не имеет четкой ценности или бренд не соответствует новым ожиданиям, риск закрытия растет значительно быстрее,
– замечает госпожа Анастасия.
Что нужно знать о ведении ФЛП в Украине?
Различные группы ФЛП имеют особые ограничения – по наемным работникам, годового дохода, типа клиентов и тому подобное. Также они отличаются ставкой единого налога на упрощенной системе; а самой универсальной считают III группу.
За деятельность без регистрации в качестве ФЛП предусмотрен штраф в размере 340 гривен, а за хозяйственную деятельность без регистрации – от 17 до 34 тысяч гривен с конфискацией. При повторном нарушении штраф составляет от 34 до 85 тысяч гривен с конфискацией, а ненадлежащее ведение учета может привести к штрафу от 51 до 136 гривен.