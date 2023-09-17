Фонд Рокфеллера хочет спасать климат: в ближайшие годы собираются инвестировать 1 миллиард

В фонде Рокфеллера определились с инвестициями на ближайшие пять лет. Они хотят бороться с величайшими врагами человечества – климатическими изменениями.

Фонд Рокфеллера в ближайшие пять лет хочет инвестировать в электрические автобусы, электросети и способы ведения более устойчивого сельского хозяйства. Объем вложения средств в сохранение постоянства климата должен составить 1 миллиард долларов.

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Как рассказал президент основанного Джоном Рофеллером фонда Раджив Шах, к концу 2022 года на их счету было около 5,7 миллиарда долларов. Средства аккумулировались благодаря прибылям от нефтеперерабатывающего бизнеса Standard Oil.

Мы переходим от затрат около 25% в течение предыдущих пяти лет на климатические решения к направлению около 75% наших ресурсов в течение следующих пяти лет на борьбу с наибольшей угрозой для человечества,

– заявил Раджив Шах.

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Также фонд Рокфеллера постарается привлечь к проектам новых инвесторов. В некоторых случаях он даже готов выступить гарантом.

Напомним, в 2020 году Фонд Рокфеллера остановил инвестиции в ископаемое топливо. Уже через год фонд из-за этого потерял около 80 миллионов долларов, но не отказался от своего решения. Сейчас инвестиции в ископаемое топливо составляют менее 1% от общего объема фонда.