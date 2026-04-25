Гранты для бизнеса в Украине: где реально найти финансирование
- В 2026 году продлена государственная грантовая программа, которая предоставляет до 1 миллиона гривен на развитие собственного дела.
- Информацию о доступной поддержке бизнеса и требования для ее получения предлагают порталы Дия, ГУРТ, GrantMarket и др.
Найти деньги на развитие бизнеса – непросто, особенно когда доступ к кредитам ограничен. В таких условиях украинские предприниматели все чаще обращают внимание на гранты как альтернативный источник финансирования.
Где искать гранты для бизнеса?
В Украине есть немало таких возможностей – от государственных программ до международных фондов. Где их можно искать, рассказывает 24 Канал.
Прежде всего стоит знать, что в 2026 году продлен государственную грантовую программу поддержки бизнеса, в частности для создания новых рабочих мест. Поэтому украинцы имеют шанс получить от 100 тысяч до 1 миллиона гривен на развитие собственного дела.
Деньги можно использовать на приобретение оборудования, закупку сырья, аренду, маркетинг и рекламу, а также франчайзинг. Среди обязательных условий:
создание рабочих мест;
осуществление деятельности не менее 3 лет;
уплата налогов в бюджет, в частности за трудоустройство рабочих.
Полезно! Подать заявку и собственный бизнес-план, а также узнать требования и другие детали можно на портале Дия.
Какие гранты предлагает государство / Государственная Служба занятости
Где еще можно узнать о грантах?
- Также бизнес может воспользоваться порталом ГУРТ, который публикует новости о конкурсах грантов, стипендиальные программы, финансовую поддержку проектов, инициатив и отдельных событий от международных доноров и национальных партнеров.
- Кроме того, на бесплатной основе информацию о различных программах поддержки предпринимателей, в том числе и на европейских платформах, предоставляет ресурс GrantMarket.