Кто может получить микрогрант на бизнес?
Однако получить средства смогут далеко не все предприниматели. Детали объяснили в Государственной службе занятости.
Подать заявку могут граждане Украины, которые планируют открыть ФЛП или являются физическими лицами-предпринимателями, а также юридические лица (конечные бенефициарные владельцы которых – граждане Украины).
Однако для получения 350 тысяч гривен предприниматели будут обязаны создать по меньшей мере 2 рабочих места.
Обратите внимание! При выполнении такого условия для прифронтовых регионов (Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Сумская, Харьковская, Херсонская и Черниговская области) сумма гранта составляет до 500 тысяч гривен.
Средства от государства можно использовать на приобретение или аренду оборудования, закупку сырья, маркетинг, рекламу и тому подобное.
Кто не может претендовать на грант?
Однако участие в программе недоступно для предпринимателей, которые:
- находятся или работают на временно оккупированной территории Украины или территории России;
- находятся под санкциями;
- привлекались к уголовной ответственности за коррупцию;
- имеют задолженности перед бюджетом;
- занимаются обменом валют, производят или реализуют оружие, алкогольные напитки, табачные изделия;
- в отношении которых возбуждали дела о банкротстве;
- являются кредитными, страховыми организациями, инвестиционными, негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами.
Как подать заявку на поддержку бизнеса?
Шаг №1. Сформируйте заявление и составьте бизнес-план, подайте их через портал Дия. После скрининг деловой репутации в уполномоченном банке происходит автоматически.
Шаг №2. Пройдите собеседование в региональном центре занятости.
Шаг №3. Ожидайте сообщение о результатах в личном кабинете после того, как Государственная служба занятости примет соответствующее решение.