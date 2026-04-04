Кто может получить микрогрант на бизнес?

Однако получить средства смогут далеко не все предприниматели. Детали объяснили в Государственной службе занятости.

Подать заявку могут граждане Украины, которые планируют открыть ФЛП или являются физическими лицами-предпринимателями, а также юридические лица (конечные бенефициарные владельцы которых – граждане Украины).

Однако для получения 350 тысяч гривен предприниматели будут обязаны создать по меньшей мере 2 рабочих места.

Обратите внимание! При выполнении такого условия для прифронтовых регионов (Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Сумская, Харьковская, Херсонская и Черниговская области) сумма гранта составляет до 500 тысяч гривен.

Средства от государства можно использовать на приобретение или аренду оборудования, закупку сырья, маркетинг, рекламу и тому подобное.

Кто не может претендовать на грант?

Однако участие в программе недоступно для предпринимателей, которые:

находятся или работают на временно оккупированной территории Украины или территории России;

находятся под санкциями;

привлекались к уголовной ответственности за коррупцию;

имеют задолженности перед бюджетом;

занимаются обменом валют, производят или реализуют оружие, алкогольные напитки, табачные изделия;

в отношении которых возбуждали дела о банкротстве;

являются кредитными, страховыми организациями, инвестиционными, негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами.

Как подать заявку на поддержку бизнеса?

Шаг №1. Сформируйте заявление и составьте бизнес-план, подайте их через портал Дия. После скрининг деловой репутации в уполномоченном банке происходит автоматически.

Шаг №2. Пройдите собеседование в региональном центре занятости.

Шаг №3. Ожидайте сообщение о результатах в личном кабинете после того, как Государственная служба занятости примет соответствующее решение.