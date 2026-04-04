Хто може отримати мікрогрант на бізнес?

Однак отримати кошти зможуть далеко не всі підприємці. Деталі пояснили в Державній службі зайнятості.

Подати заявку можуть громадяни України, які планують відкрити ФОП або є фізичними особами-підприємцями, а також юридичні особи (кінцеві бенефіціарні власники яких – громадяни України).

Однак для отримання 350 тисяч гривень підприємці будуть зобов'язані створити щонайменше 2 робочі місця.

Зверніть увагу! За виконання такої умови для прифронтових регіонів (Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Миколаївська, Сумська, Харківська, Херсонська й Чернігівська області) сума гранту складає до 500 тисяч гривень.

Кошти від держави можна використати на придбання чи оренду обладнання, закупівлю сировини, маркетинг і рекламу тощо.

Хто не може претендувати на грант?

Проте участь у програмі недоступна для підприємців, які:

перебувають або працюють на тимчасово окупованій території України або території Росії;

перебувають під санкціями;

притягувались до кримінальної відповідальності за корупцію;

мають заборгованості перед бюджетом;

займаються обміном валют, виробляють або реалізують зброю, алкогольні напої, тютюнові вироби;

щодо яких порушували справи про банкрутство;

є кредитними, страховими організаціями, інвестиційними, недержавними пенсійними фондами, професійними учасниками ринку цінних паперів, ломбардами.

Як подати заявку на підтримку бізнесу?

Крок №1. Сформуйте заяву та складіть бізнес-план, подайте їх через портал Дія. Опісля скринінг ділової репутації в уповноваженому банку відбувається автоматично.

Крок №2. Пройдіть співбесіду в регіональному центрі зайнятості.

Крок №3. Очікуйте повідомлення про результати в особистому кабінеті після того, як Державна служба зайнятості ухвалить відповідне рішення.