Где дешевле смотреть фильмы: тарифы на Megogo и Киевстар ТВ
- Megogo предлагает подписки от 99 до 649 гривен в месяц с различными пакетами каналов и фильмов.
- Киевстар ТВ имеет тарифы от 120 до 500 гривен в месяц, предлагая комплексные пакеты с интернетом, мобильной связью и большим выбором каналов и фильмов.
В Украине растет популярность стриминговых сервисов и онлайн-ТВ. Поэтому, если Megogo делает ставку на контент и удобство, а самая дорогая подписка составляет более 600 гривен, то Киевстар ТВ привлекает комплексными пакетами с интернетом и мобильной связью, а его самый большой тариф – 500 гривен.
Какие цены предлагают популярные платформы?
Несмотря на то, что форма платформ несколько разная, ведь Megogo – это стриминговый сервис, а Киевстар ТВ – это онлайн телевидение, впрочем они обе предлагают похожие услуги, проанализировал 24 Канал.
- Подписка "Легкая" – стоимость от 99 гривен ежемесячно, в пакет входит 375 каналов, а доступ предоставляется к более 10 тысяч фильмов.
- Подписка "Максимальная" – цена от 291 гривны за месяц, предоставляется 480 каналов и до более 16 тысяч фильмов. Кроме того, есть возможность просмотра матчей сборной Украины по футболу и других эксклюзивов на тему спорта, есть доступ к премиальному ТВ, кинопремьер, сериалов и коллекций от HBO Max.
- Подписка "Оптимальная" – от 161 гривны за месяц. Предоставляется 445 каналов, более 11 тысяч фильмов, матчи сборной Украины по футболу, премиальное ТВ, большая библиотека фильмов и мультфильмов и тому подобное.
- Megopack, куда входит 3 сервиса, а именно Megogo, Setanta Sports и Netflix – сначала цена составляет 449 гривен за месяц, а дальше цена достигнет 649 гривен в месяц.
Если человек зарегистрирован по номеру Киевстар, то для него возможны такие тарифы:
- Базовый – 120 гривен в месяц, более 290 каналов, в частности Setanta Sports Premium, библиотека фильмов, сериалов, мультфильмов и тому подобное.
- Семейный – 120 гривен в месяц в течение 3-х месяцев, а дальше 150 гривен. Доступ к более 390 каналам, в частности Setanta Sports, библиотека фильмов, сериалов, мультфильмов и тому подобное. Также доступ к познавательным каналам: Discovery, National Geographic, History HD. Коллекция фильмов Paramount+.
- Премиум HD – 150 гривен в месяц первые 3 месяца, а дальше – 200 гривен. Количество телеканалов – более 430, каналы Setanta Sports, познавательные каналы: Discovery, National Geographic, History HD и тому подобное.
Если же человек пользуется Домашним Интернетом от Киевстар, то тарифы следующие:
- ВСЕ ВМЕСТЕ Наснага – 200 гривен в месяц на первые 3 месяца, далее 380 гривен. Кроме доступа к таким каналам, как в Семейном тарифе, здесь есть домашний интернет до 100 мегабит в секунду (безлим трафик), мобильный интернет – 50 гигабайт, роуминг – 10 гигабайт и тому подобное.
- ВСЕ ИТОГО Мощь – 200 гривен в месяц на первые 3 месяца, а дальше 500 гривен. Домашний Интернет – до 1 гигабита в секунду (безлим трафик), мобильный интернет – безлим, а роуминг – 12,5 гигабайта. Более 430 каналов, библиотека фильмов (более 20 тысяч) и другие возможности.
Какая цена подписки на Netflix?
Стоимость подписки на Netflix варьируется в пределах от 4,99 до 9,99 евро в месяц. Самой дорогой является подписка на Премиум, а самой дешевой – Базовая.
С Базовой подпиской можно с одного девайса (в том числе и загружать контент), а с подпиской Стандартная качество просмотра становится Full HD, то есть 1080, также загружать и смотреть контент можно на 2 гаджетах.
Зато подписка Премиум позволяет просматривать контент в UltraHD (4К) качестве с объемным звуком и пользоваться ею можно с 4 устройств.