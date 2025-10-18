В Украине растет популярность стриминговых сервисов и онлайн-ТВ. Поэтому, если Megogo делает ставку на контент и удобство, а самая дорогая подписка составляет более 600 гривен, то Киевстар ТВ привлекает комплексными пакетами с интернетом и мобильной связью, а его самый большой тариф – 500 гривен.

Какие цены предлагают популярные платформы?

Несмотря на то, что форма платформ несколько разная, ведь Megogo – это стриминговый сервис, а Киевстар ТВ – это онлайн телевидение, впрочем они обе предлагают похожие услуги, проанализировал 24 Канал.

Тарифы Megogo

Подписка "Легкая" – стоимость от 99 гривен ежемесячно, в пакет входит 375 каналов, а доступ предоставляется к более 10 тысяч фильмов.

Подписка "Максимальная" – цена от 291 гривны за месяц, предоставляется 480 каналов и до более 16 тысяч фильмов. Кроме того, есть возможность просмотра матчей сборной Украины по футболу и других эксклюзивов на тему спорта, есть доступ к премиальному ТВ, кинопремьер, сериалов и коллекций от HBO Max.

Подписка "Оптимальная" – от 161 гривны за месяц. Предоставляется 445 каналов, более 11 тысяч фильмов, матчи сборной Украины по футболу, премиальное ТВ, большая библиотека фильмов и мультфильмов и тому подобное.

Megopack, куда входит 3 сервиса, а именно Megogo, Setanta Sports и Netflix – сначала цена составляет 449 гривен за месяц, а дальше цена достигнет 649 гривен в месяц.

Тарифы Киевстар ТВ

Если человек зарегистрирован по номеру Киевстар, то для него возможны такие тарифы:

Базовый – 120 гривен в месяц, более 290 каналов, в частности Setanta Sports Premium, библиотека фильмов, сериалов, мультфильмов и тому подобное.

Семейный – 120 гривен в месяц в течение 3-х месяцев, а дальше 150 гривен. Доступ к более 390 каналам, в частности Setanta Sports, библиотека фильмов, сериалов, мультфильмов и тому подобное. Также доступ к познавательным каналам: Discovery, National Geographic, History HD. Коллекция фильмов Paramount+.

Премиум HD – 150 гривен в месяц первые 3 месяца, а дальше – 200 гривен. Количество телеканалов – более 430, каналы Setanta Sports, познавательные каналы: Discovery, National Geographic, History HD и тому подобное.

Если же человек пользуется Домашним Интернетом от Киевстар, то тарифы следующие:

ВСЕ ВМЕСТЕ Наснага – 200 гривен в месяц на первые 3 месяца, далее 380 гривен. Кроме доступа к таким каналам, как в Семейном тарифе, здесь есть домашний интернет до 100 мегабит в секунду (безлим трафик), мобильный интернет – 50 гигабайт, роуминг – 10 гигабайт и тому подобное.

ВСЕ ИТОГО Мощь – 200 гривен в месяц на первые 3 месяца, а дальше 500 гривен. Домашний Интернет – до 1 гигабита в секунду (безлим трафик), мобильный интернет – безлим, а роуминг – 12,5 гигабайта. Более 430 каналов, библиотека фильмов (более 20 тысяч) и другие возможности.

