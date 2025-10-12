Сколько стоит подписка на Netflix?
Стоимость подписки на Netflix зависит от выбранного пакета услуг. Она варьируется в пределах от 4,99 до 9,99 евро в месяц, сообщает 24 Канал со ссылкой на Netflix.
Какие есть варианты подписок на Netflix:
- Базовая
Цена этого тарифа – 4,99 евро в месяц. Пользоваться такой подпиской можно с одного девайса (в том числе и загружать контент).
Обратите внимание! По этому тарифу доступен просмотр в HD-качестве, то есть – 720.
- Стандартная
По этому тарифу доступно качество – Full HD, то есть 1080. Загружать и смотреть контент можно на 2 гаджетах. Стоимость этой подписки – 7,49 евро в месяц.
- Премиум
Эта подписка позволяет просматривать контент в UltraHD (4К) качестве с объемным звуком. Пользоваться ею можно так:
- с 4 устройств можно смотреть контент;
- с 6 – загружать.
Заметьте! Стоит эта подписка – 9,99 евро в месяц.
Что нужно знать о контент-платформах сейчас?
Netflix постепенно адаптируется к современным пользователям и становится более комфортным. Сейчас на платформе есть функция, которая позволяет найти нужный фильм только по одному фрагменту.
Подписка на YouTube Premium может обойтись вам в 40% дешевле. В частности, такое снижение цены будет ощутимо именно для владельцев айфонов, сообщает ScreenApp. Суть в том, что App Store берет дополнительную комиссию, которую можно обойти. Для этого необходимо оформить подписку через браузер.